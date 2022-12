Yaya Toure anunció su regreso a la selección de Costa de Marfil

El centrocampista marfileño del Mánchester City, de 34 años, ha llegado a un acuerdo para regresar al seleccionado de su país, anunció este martes el agente del futbolista Dimitri Seluk.

Touré disputó su último encuentro con los Elefantes marfileños en septiembre de 2017. Vistió la camiseta de la selección africana en más de 100 ocasiones y fue campeón de la Copa de África de Naciones en 2015.

"Yaya @YayaToure ha decidido regresar a la selección nacional de Costa de Marfil. Quiere ganar otro trofeo con los Elefantes de Costa de Marfil", dijo Seluk.

Toure está teniendo un papel residual en la espectacular marcha del Mánchester City esta temporada, y solo ha participado en ocho partidos de su equipo incluyendo todas las competiciones después de renovar por un año su contrato a comienzos de 2017.

El mensaje de Seluk da a entender que Touré no está pensando en una retirada inmediata del fútbol, ya que Costa de Marfil no se clasificó para el Mundial de Rusia-2018, por lo que la próxima ocasión de ganar un título internacional será la CAN 2019.

