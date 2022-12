"Yo era muy flaco, no tenía músculos", la confesión de Cristiano Ronaldo

El astro portugués escribió una carta en 'The Players' Tribune' e hizo una serie de revelaciones de sus inicios en el mundo del fútbol.

El 'Diario Marca' de España desglosó este miércoles los apartes más relevantes del texto en el que Cristiano deja ver momentos determinantes en su proceso de inicio y crecimiento detrás del balón.

Acá lo más destacado.

"Es cierto que no teníamos mucho dinero en esa época. La vida no era fácil entonces en Madeira. Solía jugar con botas viejas que heredaba de mi hermano o que me prestaban mis primos".

"Tenía once años el día que me mudé de la isla a la academia del Sporting de Lisboa y fue la etapa más difícil de mi vida. Me parece una locura".

"Yo era muy flaco. No tenía músculo. Así que a los 11 años tomé una decisión, ya sabía que tenía más talento que los demás y trabajé mucho más duro que ellos".

"En un momento empecé a escaparme de la residencia por la noche para entrenar. Me puse más fuerte y rápido".

"Después de 400 partidos con el Madrid, ganar sigue siendo mi máxima ambición. Lo es todo para mí. Creo que nací siendo así".