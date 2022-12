"Yo hace tres años no tengo nada que ver con la carrera de Marlos Moreno, ni una llamada"

Habló Eladio Tamayo, quien fue el mentor de la carrera del jugador que impresionó en Nacional y que de un tiempo para acá no es titular en los clubes por los que pasó.

Marlos Moreno, con apenas 19 años, pintaba para ser una de las próximas realidades del balompié colombiano, luego de deslumbrar con Atlético Nacional y ser una de las figuras del equipo verde en la Copa Libertadores de 2016.

Sin embargo, en su primera experiencia internacional con el Deportivo La Coruña, de España, su figura se fue diluyendo y desde entonces hasta hoy no ha podido levantar cabeza, ni destacar en ningún equipo por el que ha pasado.

Moreno ha hecho parte del Girona, de España; Flamengo, de Brasil; Santos Laguna, de México, y Portimonense, de Portugal, su actual equipo en el Viejo Continente.

Eladio Tamayo, mentor y exrepresentante de Marlos, habló este martes con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, sobre el presente de su pupilo y dijo que hace tres años rompieron relaciones.

“Desde finales de 2016, que Marlos estaba en La Coruña, tomó la decisión de romper relaciones conmigo y a partir de ahí se terminó lo que habíamos compartido durante muchos años, desde entonces ni una llamada”, aseguró Tamayo.

“Él dijo que ya era mayor de edad y que no quería continuar más conmigo. Me afecta cuando en redes dicen que acabé con su carrera, cuando hace tres años que no sé nada de Marlos, ni un saludo vía telefónica”, agregó.

Sobre las razones de su bajo nivel y que su carrera se haya quedado en promesa, Eladio expresó que “esa pregunta se la deberían hacer a Marlos. Fue un muchacho que críamos con mi esposa, y él tomó la decisión de que no lo asesorara más. Para mí fue un golpe muy duro, pero esa es la vida”.

Y agregó: “Quisiera pensar solamente en fútbol, pero en esto del fútbol hay muchas cosas, las influencias, los familiares, son muchas las situaciones. No puedo asegurar nada”.

Por último y aprovechando la presencia en el programa de Faustino Asprilla, el formador de Marlos aseguró que “siempre lo comparé con Faustino, dije que podía ser igual o mejor que Faustino, pero Marlos no tuvo la misma fortaleza mental”.

