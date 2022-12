"Yo no estoy en Kuwait, estoy en mi casa en Quibdó", dijo Carlos Rentería

El futbolista chocoano, hermano de Wason Rentería, se encuentra en su tierra natal adelantando la recuperación de una lesión con la ilusión de volver a las canchas. "No he viajado a ningún lado", aclaró.

En la última semana, algunos medios en nuestro país informaron sobre el paso de Carlos Rentería Cuesta al fútbol de Kuwait. De inmediato y con la noticia circulando en las redes sociales, el chocoano recibió una y otra llamada de felicitación de viejos amigos y de algunos familiares.

Sin embargo, el delantero habló con GolCaracol.com para aclarar el tema. "Yo no estoy en Kuwait, estoy acá tranquilo en mi casa en Quibdó. No sé cómo se dio esa noticia, pero no he viajada", indicó.

"La verdad es que vengo haciendo terapia a diario buscando recuperarme de una lesión que se volvió crónica y con la ilusión de volver a jugar", agregó Rentería, quien jugó en Huila, Real Cartagena, Nacional, Equidad, Patriotas y Junior, entre otros.

El chocoano afirmó que "cuando andas mal, mucha gente te da la espalda. Igual que los clubes, uno sirvió y después no ayudan en nada".

El último tema laboral que tuvo cerca Carlos Rentería se dio a principios de 2017, cuando viajó a jugar en la segunda división del fútbol chino, pero no superó las pruebas médicas.