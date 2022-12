Zidane desmintió el interés de Juventus, pero no cerró las puertas: "Mañana todo puede cambiar"

Sin embargo, el técnico francés se mostró orgulloso de estar al frente del Real Madrid. También se refirió a la posibilidad de dirigir a la Selección de su país.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, reconoció que se siente "respaldado por el club" pero es consciente del cargo que ocupa y la necesidad de ganar títulos grandes por lo que afirmó que es "entrenador de momento, pero mañana puede cambiar tranquilamente".

"No existe saber que vas a seguir el próxima año, por eso cada día es importante y lo que hago a diario. Me siento respaldado por el club, está claro, y la gente que trabaja aquí tiramos por el mismo camino, pero después de eso sé cómo funciona esto. Soy entrenador del Real Madrid, de momento, pero mañana puede cambiar tranquilamente", manifestó expresando la exigencia a la que está sometido.

Por eso, Zidane mostró a la vez orgullo por poder dirigir al Real Madrid y desmintió que le hayan llamado el Juventus o la seleccción francesa. "No me han llamado y además estoy solo aquí. Ni me han contactado ni sé nada. Es una alegría vivir lo que estoy viviendo con mis jugadores".

"Tengo responsabilidad seguro, pero la suerte de vivir esto en el Real Madrid. Mi pasión siempre ha sido el fútbol y vivo de lo que más me gusta en la vida junto a mi familia. Poder vivir en este gran club es un orgullo. Aprovecho cada momento que me da este equipo y son los jugadores los que escriben la historia. Estoy orgulloso".

Mirando el presente, el Real Madrid inicia la defensa de su liderato liguero en su visita al Real Betis. "Sabemos la dificultad", aseguró el técnico francés. "Es un equipo complicado que lo está haciendo bien aunque ha tenido dificultades por sus resultados", analizó esperando "un partido físico".

La gran actuación del brasileño Vinicius en el clásico, aseguró Zidane que no le pone por delante de ningún compañero como el galés Gareth Bale que ha desaparecido de las alineaciones.

"Aquí nadie está por encima. Intento decir a mis jugadores que todos son importantes y luego se puede opinar que uno lo es más por lo que ha hecho, pero de lo que se trata es de estar metidos y de que los jugadores sumen, como intentan hacer. Luego soy el que toma decisiones y no es fácil porque un jugador piensa en jugar".

Tampoco el tanto de Mariano en sus primeros minutos en Liga ante el Barcelona cambiarán su situación. "Mariano es como los demás y tiene que estar preparado para cuando le toque hacerlo bien".

Defendió la figura del brasileño Marcelo. "Se habla mucho de él, unas veces bien y otras mal, pero es Marcelo y sabemos lo que nos puede dar. Es un jugador importantísimo de nuestra plantilla y me alegro por el partido que hizo el otro día".

Y habló del estado de Eden Hazard tras su operación. "Hablé con él tras la lesión y tras la operación para ver que tal estaba. Justo después de la lesión se quedó muy tocado pero tras la operación, como ha ido bien, va mejor de ánimo y es bueno para todos. Ojalá vuelva rápido con nosotros".

Por último, analizando una Liga en la que su equipo ha sufrido tropiezos con equipos modestos y ganó a rivales directos, Zidane no ve falta de actitud en sus jugadores.

"No hay una cosa en concreto, intentamos darlo todo en el campo y a veces no te sale pero no es porque los jugadores no quieren jugar bien y ganar. Todos los equipos tienen momentos de dificultades y es cuando se ve a un equipo. Te puede pasar y lo importante es que el mal momento pase rápido. Solo gana uno y los demás no son tontos", sentenció.

