Zidane le cerró las puertas a una posible salida de Vinicius Jr., en el mercado invernal

El técnico del Real Madrid confirmó en rueda de prensa que el jugador brasileño “va a aportar al equipo, últimamente no ha jugado mucho, pero va a contar como todos los demás”.

El brasileño Vinicius Junior no saldrá del Real Madrid como cedido en el mercado invernal, ha confirmado su técnico Zinedine Zidane, quien pese a dejarle fuera de la convocatoria en cinco de los nueve últimos partidos, dijo estar "seguro" de que "va a aportar al equipo".

"Vinicius no se va a marchar, se va a quedar aquí", aseguró de forma tajante Zidane en su comparecencia. "Es jugador de la plantilla. Últimamente no ha jugado mucho, pero va a contar como todos los demás. No es su momento ahora, pero lo puede tener rápidamente y seguro que va a aportar al equipo. Se va a quedar aquí", añadió.

Zidane no esgrimió razones de la pérdida de protagonismo de Vinicius salvo el buen momento de Eden Hazard y su compatriota Rodrygo, con los que compite por el puesto.

"No está jugando, solo eso. No es su momento porque otro entra en la convocatoria y juega como el caso de Rodrygo. Cuando tienes 25 jugadores hay cinco o seis que están fuera de cada convocatoria. Veremos mañana y vamos a tener muchos partidos, tiene que estar preparado para cuando le llegue su momento", valoró.

"Lo que ha cambiado es que ahora está Hazard y que Rodrygo lo están haciendo bien. Vinicius se entrena bien y trabaja en los entrenamientos. El año pasado lo ha hecho muy bien y quiere hacerlo cada vez que le toca, pero hay otros jugadores importantes. Yo tengo que elegir, es mi función y no va a cambiar", añadió.