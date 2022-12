No, gracias.

Zidane lo tiene claro: "Sin sufrimiento no puedes conseguir cosas grandes en el fútbol" Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, destacó la personalidad de sus jugadores para vencer un duro encuentro ante el Getafe, afirmó que no es definitivo en el pulso por la Liga, y reconoció que "sin sufrimiento no puedes conseguir cosas grandes.