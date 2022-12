Zidane, satisfecho con el juego de su Real Madrid: "No sé si fue la mejor versión, pero sí una muy buena"

El técnico francés resaltó el buen trabajo de su equipo frente al Valencia, club al que derrotó por 3-1, este miercoles, en las semifinales de la Supercopa de España. Además, destacó la labor de Isco, Kroos y Modric, jugadores que mostraron un buen rendimiento.

Zinedine Zidane, destacó el buen partido realizado por su equipo ante el Valencia (3-1) aunque subrayó que aún no ha conseguido nada a pesar de el buen juego mostrado en la semifinal de Yeda.

Zidane subrayó en la previa al choque que el Real Madrid necesitaba dar su mejor versión contra el Valencia. "Soy entrenador pero de todos los jugadores. Lo bueno es la dinámica que mostramos en cada partido. Cada partido lo tiene que demostrar. Decía que había que mostrar nuestra mejor versión no sé si es la mejor pero ha sido una buena versión", indicó.

El preparador francés destacó la aportación de Isco. "Contento por la actuación de todos. Es difícil destacar pero me alegro por el gol de Isco, porque lo necesitaba y luego ha ido a mejor. También el de Kroos y el de Modric. Es una semifinal. No hemos ganado nada. A partir del jueves preparar el partido del domingo".

"Me alegro por Isco. Tiene personalidad, no le pesa la camiseta y quiere jugar. Intentamos que todos estén al mismo nivel y vamos a seguir así", añadió.

Zidane sorprendió a algunos con la puesta en escena de cinco centrocampistas. "Podía jugar con extremos pero elegimos otra opción con Isco y Luka Modric por dentro y alargando los laterales. Es lo que hicimos jugando además en campo contrario con presión arriba. Querer hacer daño al rival y jugando bien al fútbol. También en la segunda parte que fuimos más verticales"

"Sabiendo que al rival no le gusta jugar detrás del balón lo interpretamos bien. Buscamos cosas distintas, otras opciones. Esta vez fue así pero puede cambiar el próximo", advirtió.

Zidane alabó también a Luka Jovic, titular por la baja de Karim Benzema que estuvo poco participativo. "Creo que Jovic ha hecho un buen partido. No ha marcado. Tuvo una y trabajó mucho. No es fácil cuando juegas tan poco. Si le preguntas le hubiera gustado marcar pero para mí no es lo importante. Lo ha dado todo. Somos un equipo. No sólo un jugador. Ha hecho su trabajo y nos alegramos"