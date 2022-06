Zinedine Zidane contó qué le dijo Marco Materazzi, en la final del Mundial de Alemania 2006

Zinedine Zidane dejó un gran legado como futbolista, deleitando a todos con su calidad, visión y ‘elegancia’ para jugar, aunque en su carrera hubo un momento que lo marcó, lastimosamente de forma negativa, y fue cuando lo expulsaron en la final del Mundial de Alemania 2006, por agredir a Marco Materazzi.

Muchos años después, el francés dio detalle de qué fue lo que pasó ese día con el zaguero italiano, para que él le propinara un cabezazo en el pecho.

En una entrevista para ‘L’Equipe’, reconocido medio de comunicación de Francia, Zidane explicó lo que le dijo Materazzi, para que él reaccionara de mala manera.

“Ese día en particular, mi madre estaba muy cansada, no se sentía bien. Estuve con mi hermana al teléfono varias veces durante el día, sabía que mi madre no está bien, tampoco es demasiado grave, pero sigue siendo una preocupación. Seguía concentrado, pero él no me habló de mi madre, de hecho ya ha dicho que no insultó a mi madre y eso es cierto, pero sí insultó a mi hermana, que estaba con mi madre en ese momento”, contó de entrada el ahora entrenador.

Por la misma línea, Zinedine Zidane aceptó que no estuvo bien su reacción, pero mencionó que todo pasó demasiado rápido en aquella ocasión y se dejó ‘sacar del partido’.

“En el campo hay insultos, todos hablan entre sí, a veces mal, pero tú no haces nada. Ese día, pasó lo que pasó, me provocó algo al hablar de mi hermana, fue solo un segundo y me desconecté”, agregó,

Para terminar, fue cuando dijo que “hay que aceptarlo, yo no estoy orgulloso de ello, pero es parte de mi trayectoria”.

¿Cómo quedó esa final del Mundial de Alemania 2006?

Disputada entre Francia e Italia, en el tiempo reglamentario fue un empate 1-1, con goles precisamente de Zinedine Zidane y Marco Materazzi, respectivamente. En los penaltis se impusieron los italianos por 5-3.