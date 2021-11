"Zinedine Zidane es un entrenador atípico, se preparó bastante para ello"

Aunque parece que el Real Madrid ha retomado su rumbo con la vuelta de Carlo Ancelotti, la verdad es que mucho hinchas extrañan a Zinedine Zidane, quien conquistó tres Champions League seguidas con el cuadro 'merengue', algo histórico y que no se repetirá en mucho tiempo.

Sobre esta etapa que marcó la historia del club, el asistente técnico del francés en el equipo, David Bettoni, reveló algunos secretos de 'Zizou' como técnico.

"Simplemente puedo decir que lo que yo he vivido con él es la realidad. Es verdad que Zidane es un entrenador atípico, no es alguien que hable mucho con los medios de comunicación. Y esto es porque él es así y no juega un papel de ser un personaje haciéndose el discreto. Él ha sido siempre así. Después, también sentíamos que era alguien que había sido un gran jugador, que había sido entrenado por grandes entrenadores y que se dijo a sí mismo que quería ser entrenador, por lo que se preparó bastante para ello. Tenía un conocimiento del fútbol que le hacía tomar decisiones, la táctica se la reservaba a su staff y a los jugadores", dijo Bettoni, en entrevista con 'After Foot', de 'RMC Sport'.

También dijo lo que Zidane le decía a sus jugadores durante los entrenamientos.

"Hablábamos de principios de juego, cómo sacar el balón jugado, diferente organización del equipo… Pero, sobre todo, la frase que le venía siempre a la cabeza a Zidane era: 'Quiero que la noción del placer esté en todos los ejercicios'. También añadía que quería que los jugadores, al llegar a sus casas, tuvieran las ganas de volver a entrenar. Es la primera palabra que me marcó de Zizou".

Además, habló de la relación con Cristiano Ronaldo, la máxima figura de ese Real Madrid ganador.

“Con Cristiano había que ser claro y preciso. Debía saber las razones por las que hacía un ejercicio específico. Tengo una anécdota. Cuando jugamos ante el Bayern, le dije que no se centrara únicamente en Neuer, sino en objetivos estratégicos en las jaulas de ejercicios. Me preguntaba que por qué le decía eso”.

Y develó la personalidad que tiene en la cancha otro jugador que sigue brillando en la 'casa blanca': Karim Benzema.

“Teníamos una buena relación porque hablábamos francés. Pienso que, sin estar en su cabeza, él se preguntaba por qué no iba con la selección. A partir del momento en el que no va con la selección francesa, añadió más trabajo. Le vimos transformarse físicamente. Se convirtió en un líder excepcional tras la salida de Cristiano Ronaldo. Supo coger con mucha personalidad su salida. Jugaba mucho más simple con Cristiano, pero cuando él se fue, asumió el liderazgo en un Real Madrid menos ganador. Adora hablar individualmente con los jugadores”.

Por último, Bettoni habló de la sorpresiva renuncia de Zidane como entrenador del Real Madrid.

"Al final de la temporada, cuando Zizou me dijo que quería dar un paso atrás, me dijo: "Tienes que ir a por ello, estás preparado y los jugadores lo saben. Decidí empezar mi carrera como entrenador principal. Estoy listo para coger un equipo de primera división, en la Ligue 1 por ejemplo. Estoy abierto a todos los campeonatos pero soy francés y conozco muy bien el campeonato francés".