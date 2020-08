"Zinedine Zidane no cumplía tácticamente, no ayudaba a sus compañeros, no hacía diferencia"

En Colombia la gente relacionada con el fútbol, entre ellos jugadores, directivos e hinchas, están a la expectativa de todo lo que suceda con Real Madrid, con su técnico Zinedine Zidane y también con James Rodríguez, quien aún no define su futuro profesional de cara a la próxima temporada.

Este lunes, el que le dedicó un trino al otrora jugador francés y ahora exitoso entrenador fue el exjugador Eduardo Pimentel, quien subrayó algunos errores de 'Zizou' en un partido entre los 'merengues' y Barcelona.

"Me puse a ver un clásico Real M. y Barcelona (de 2004), ZIDANE jugaba en la posición de JAMES, NO cumplía tácticamente, NO ayudaba a sus compañeros, NO hacia diferencia con la pelota, lento y pesado, perdieron 0-3. El DT no lo sacó, no lo maltrato, lo respaldó. A poco que aprendió a tener CÓDIGOS", publicó el bogotano.

Cabe señalar que después de la vuelta del fútbol español tras superar en algo la pandemia del coronavirus, Zidane no tuvo en cuenta a Rodríguez Rubio sino en un partido (frente a Real Sociedad) y posteriormente fue el propio colombiano quien pidió no ser considerado para solamente estar de suplente, tal y como lo reconoció el DT en un contacto con la prensa.

Se espera que en las próximas semanas se pueda definir de una vez por todas el equipo en el que va a seguir su carrera James, quien suena para Atlético de Madrid, Arsenal y Manchester United.