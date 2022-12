Zinedine Zidane: "No era el idiota que se la pasaba cerca a los bares, solo bebía agua"

La confesión del exitoso exjugador y ahora técnico del Real Madrid la hizo en una plataforma paga que publica contenidos con grandes figuras.

Zinedine Zidane es un personaje del fútbol mundial y siempre sus confesiones y revelaciones serán atractivas.

'Otro' es una plataforma paga que ha entrevistado a figuras de la talla de Lionel Messi y de Luis Suárez, y ahora le correspondió a Zidane.

Acá algunas de las confesiones que 'Zizou' hizo y que fueron reproducidas por 'La Nación'.

"Yo lo tuve claro desde el principio. Mi único deseo era jugar al fútbol. Pero tenía dificultades en la escuela y sin embargo mis papás nunca me regañaron. Yo sabía muy bien que no tenía una actitud ideal. Entonces un día ellos me dijeron: 'Sabemos que tienes algo en mente, así que hace lo que quieras'. Una vez que obtuve el permiso de mi papá y de mi mamá, me centré en darlo todo para conseguir lo que quería."

"Descansaba bien, no hacía el idiota alrededor de los bares, sólo bebía agua y realizaba estiramientos. Di todo para convertirme en el mejor jugador posible, tenía que hacerlo a toda costa. Así es como haría a mis padres felices, porque era mi vida, pero también lo hice para que ellos se sintieran orgullosos".

"Para hacerte notar, y luego para jugar, tenías que ser bueno, no como hoy. Primero debía demostrar que era diferente a todos, porque en ese momento había un número limitado de jugadores, tal vez uno o dos jóvenes por equipo. Hoy no, todo ha evolucionado, va mucho más rápido, y en lo que respecta a los jugadores ya no tienen miedo de cometer errores".