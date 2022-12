Zinedine Zidane ya no aguantó más y explotó: "Interpreten lo que quieran con Bale"

El entrenador del Real Madrid no quiso hablar demasiado sobre la ausencia del galés en los convocados para el duelo contra Villarreal.

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, r estó importancia al descarte de Gareth Bale de la lista de convocados para el partido de este domingo contra el Villarreal y dijo que no es ningún mensaje, pero que la prensa interpreta lo que quiere.

"Soy entrenador, tengo que hacer la lista y ya está", respondió en la primera de las dos preguntas que recibió sobre la ausencia del galés "por decisión técnica". "No es un mensaje, interpreten lo que quieran con Bale. Yo tengo que hacer una lista y alguno se tiene que quedar fuera", añadió.

Zidane se mostró más satisfecho con la imagen de su equipo ante el Villarreal que tras el encuentro en Vallecas: "Jugamos mejor que el otro día y me quedo con una mejor sensación, los jugadores también tras ganar un partido en nuestra casa".

El entrenador francés, sin embargo, no le gustó el final de partido de su equipo: "No sé que pasó, pero era un partido de ida y vuelta y con 3-1 no puede pasar esto. Hay muchas cosas como cansancio o calor, pero no lo hicimos al final bien".

No quiso hablar de la próxima temporada ni cuando fue preguntado por el buen rendimiento de Brahim Díaz, al que elogió por su actitud y juego.

"No voy a hablar de la próxima temporada, hoy contento con su partido porque además cuando coge el balón va directamente a la portería, puede hacer las cosas bien o mal pero es un jugador que siempre busca espacio. En el primer gol presión tras pérdida lo ha hecho fenomenal. De su recuperación marcamos el primero. Contento con su actuación y por la victoria que necesitaban los jugadores", señaló.

También valoró el regreso del brasileño Vinicius Junior, sin meterse en la decisión de ser convocado por el seleccionador Tite. "Vinicius tuvo veinte minutos tras dos meses fuera y tiene que trabajar. Nos faltan dos partidos y a pensar en el próximo año. Yo no soy Tite, veremos qué pasa", subrayó.

Sobre Mariano Díaz, que firmó un doblete, comentó: "No ha tenido muchas oportunidades porque ha estado lesionado, hoy ha tenido oportunidad, ha metido dos goles y contento por él", afirmó Zidane, que no dio explicaciones de su apuesta por Thibaut Courtois en la portería por segundo partido seguido: "Tengo que elegir uno de los tres que tengo. Hoy elegí a Courtois y ya está".

"Hemos jugado mejor que en Vallecas, era lo importante, los jugadores tenían ganas de jugar mejor, han entrenado bien, hemos hecho un partido correcto, tampoco hay que lanzar fuegos artificiales. Hay que seguir trabajando porque de cada partido aprendemos algo para el futuro", sentenció.