“Zlatan Ibrahimovic me dijo que solo odiaba a tres o cuatro jugadores y uno de ellos era Cavani”

El delantero sueco siempre se ha caracterizado por su carácter fuerte, pero a pesar de eso, le afirmó a un excompañero suyo en Los Ángeles Galaxy con los que se lleva mal, pero lo sorprendió nombrando al uruguayo.

Zlatan Ibrahimovic no se la llevaba bien con Edinson Cavani, y él mismo lo confesó a un excompañero que tuvo en Los Ángeles Galaxy.

“Me dijo que solo odiaba a tres o cuatro jugadores en su carrera y uno de ellos era Cavani”, dijo Michael Ciani a ‘RMC Sport’.

Además, el jugador francés también dijo que aunque se rumoreaba que Zlatan tenía mala relación con el técnico Laurent Blanc, era mentira.

“Si eras cercano a Cavani, a Ibra no le gustaba. O estás con Ibra o contra él. Me contó que todo estaba bien con Laurent Blanc, que con la única persona con la que no se llevaba bien era Cavani”, agregó.

Cabe recordar que Zlatan Ibrahimovic estuvo con Edinson Cavani en el París Saint Germain, entre 2013 y 2016.