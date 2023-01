Zlatan Ibrahimovic se despachó contra la Selección Argentina campeona del Mundial Qatar 2022

Hace poco más de un mes finalizó el Mundial Qatar 2022 que dejó como campeón la Selección de Argentina, obteniendo así su tercera corona. Actualmente, siguen surgiendo repercusiones sobre el tema y esta vez corrió por cuenta de Zlatan Ibrahimovic , quien se mostró molesto en televisión por el título de la 'albiceleste'. El sueco solo dejó por fuera de sus polemicas declaraciones a Lionel Messi.

Hablar de Zlatan Ibrahimovic, es referirse a un jugador que se ha caracterizado por su irreverencia tanto denro como fuera de la cancha. Su portento físico y actitud lo han convertido en un delantero temido por los defensas, que muchas veces pierden el control por culpa del sueco. Sin embargo, el actual atacante del Milan también ha conquistado a los hinchas de los diferentes clubes en los que ha militado con sus acrobaticos goles. Todos recuerdan ese tanto en 2012, cuando marcó casi desde mitad de la cancha con una chilena, en un juego de preparación entre Suecia e Inglaterra.

Con 41 años, Ibrahimovic no ha considerado dejar las canchas y a pesar de que en el último tiempo las lesiones lo han aquejado, sigue vigente con la escuadra 'rossoneri'. Ahora bien, en esta oportunidad, el sueco fue tendencia por unas polémicas declaraciones sobre el combinado de Argentina.

En primer lugar, el exjugador del PSG habló sobre Lionel Messi y Kylian Mbappé: "Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar. Lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste, pero ya ganó un Mundial y va ganar otro", dijo el atacante.

Sin embargo, sus palabras no quedarón allí y vino la rajada para los dirigidos por Lionel Scaloni: "No estoy preocupado por Mbappé, estoy preocupado por los demás jugadores de Argentina, porque ellos no van a ganar nada más. Messi ganó todo y será recordado, pero el resto se portó mal y eso no se puede respetar. Eso lo digo como profesional de alto nivel. Para mi es una señal de que ganaron una vez, pero no lo volverán a hacer".

"ESTOY PREOCUPADO POR LOS DEMÁS JUGADORES DE ARGENTINA, PORQUE ELLOS NO VAN A GANAR NADA MÁS. EL RESTO SE PORTÓ MAL Y ESO NO SE PUEDE RESPETAR", el mensaje de Zlatan Ibrahimovic a la hora de hablar sobre la consagración de la Selección Argentina en el Mundial.



Ibrahimovic tuvo la fortuna de compartir con Lionel Messi en el Barcelona y en multiples ocasiones se ha rendido al talento del argentino. En una oportunidad, el sueco dijo que "él era el mejor jugador del mundo porque 'La Pulga' era del otro planeta" y en otra ocasión manifestó que "'Leo' hace cosas que solo se ven en los videojuegos".