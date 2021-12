Zlatan Ibrahimovic, 'sin pelos en la lengua': le dio 'palo' a Pep Guardiola, con fuertes comentarios

Cada vez que Zlatan Ibrahimovic habla, causa revuelo y no es para menos, ya que gracias a su forma de ser, siempre habla directo y claro, como lo hizo, en esta ocasión, en entrevista con el diario italiano 'Corriere della Sera'.

Allí, recordó su paso por el Fútbol Club Barcelona, donde estuvo entre 2009 y 2010, pero tras no lograr consolidarse en la titular, terminó emprendiendo vuelo rumbo al AC Milan, de Italia. Así recordó lo vivido en España.

"Pep Guardiola nunca me entendió. Quería programar todo lo que yo tenía que hacer. Quería hacer jugadas de instinto, pero luego pensaba en lo que quería él y cambiaba. De esa manera, pensaba demasiado", afirmó.

Pero no fue lo único que dijo con relación al director técnico español, hoy en Manchester City, pero, en su momento, al frente del conjunto 'blaugrana', club en el que hizo historia al conseguir decenas de títulos.

"A Guardiola no les gustan los jugadores con carácter. Yo me había convertido en un problema y como él no podía resolverlo, lo resolví yo, yéndome", sentenció Zlatan Ibrahimovic.

En la actualidad, el delantero sueco viste los colores del AC Milan, equipo al que regresó luego de haber pasado por el PSG, Manchester United y Los Ángeles Galaxy.

