Zlatan Ibrahimovic tiene un hermano gemelo en el básquetbol de Alemania

Nedim Djedovic, basquetbolista alemán de origen bosnio del Bayern Múnich, que disputa la Euroliga, comparte un impresionante parecido físico con el futbolista sueco del LA Galaxy.

A muchos les gustaría tener alguna semejanza con su ídolo o con su jugador favorito, por el que grita y vive experiencias inolvidables.

Para Nedim Djedovic, basquetbolista profesional, su parecido físico con el sueco Zlatan Ibrahimovic solo le ha traído reconocimiento, muchas fotos y autógrafos.

En una entrevista con la Euroliga, el alemán reconoció que casi todos los días es confundido con el polémico y mediático jugador de fútbol.

“Este verano estuve en París tres días. Y no puedo decir que cada persona, pero cada dos personas me paraban para hacerse una foto conmigo. Fue increíble", sentenció.

Djedovic, de orígenes balcánicos, asegura que esa es la razón por su parecido con Zlatan, además de su cabello.

''Desde que me dejé crecer el cabello me parezco más y en redes siempre me confunden y me publican cosas al respecto'', dijo el basquetbolista.

La fama de Nedim Djedovic creció a tal punto que apareció en una parodia del libro ''Yo soy Zlatan'' ahora llamado por él: ''Yo NO soy Zlatan''.

