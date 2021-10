Zlatan y sus consejos a Kylian Mbappé: "Tiene que rodearse de gente que le diga que no es el mejor"

Zlatan Ibrahimovic siempre da de qué hablar cuando concede una entrevista y deja ver sus siempre honestas opiniones. Esta vez, el sueco habló de uno de los jugadores del momento: Kylian Mbappé.

"Amo a Mbappé, pero todavía está demasiado cómodo, tiene que sentir el sabor de la sangre, tiene que rodearse de gente que le diga que no es el mejor jugador y que tiene todavía que hacerlo mejor. Mbappé está dentro del top 10, hay jugadores que están desde hace tiempo entre los mejores jugadores y son jóvenes... Pero también está Haaland, y también Ibrahimovic, no hay necesidad de más", expresó Zlatan, en una charla con el programa francés 'Téléfoot'.

'Ibra' también habló de sus secretos para mantenerse en competencia a sus 40 años de edad, en una de las mejores ligas del mundo.

"Quiero demostrarles a todos que 40 es solo un número, todavía puedo seguir haciendo lo que me gusta. No puedo jugar como lo hacía hace 5-10 años, pero soy más inteligente y tengo más experiencia"

"No, soy el mejor. No puedes sorprenderte cuando sabes que eres el mejor. Respecto a mi retiro, no tengo nada que demostrar, no quiero arrepentirme cuando me retire. Continuaré hasta que alguien me eche o me diga que no cuenta conmigo. O cuando esté realmente terminado", agregó el delantero, con paso en el Barcelona y Manchester United, entre otros clubes.

Por último, Zlatan habló de sus ambiciones en esta temporada con el cuadro 'rossoneri': "Debemos creer en el Scudetto. Para que esto sea posible, hay que trabajar, hacer sacrificios y creer. Estas son las palabras claves. Sin ellas no puede estar donde quieres, y esto significará que no alcanzas tus objetivos".