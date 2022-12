Javier Hernández Bonnet estuvo siete días hospitalizado en la ciudad de Doha debido a algunos quebrantos de salud, "dos más de concentración", como él mismo lo dice, en el hotel en el que se hospeda todo el equipo de enviados especiales de Caracol Televisión para cubrir el Mundial de Qatar 2022 y este viernes regresó a algunas de sus actividades en el centro de medios.

Y hace pocos minutos, Hernández Bonnet habló de su proceso de recuperación y de los cientos de mensajes que le calaron en el corazón durante su convalecencia.

¿Cómo se encuentra, cómo sigue su salud?

"Ya bien. Afortunadamente, después de un proceso largo de desinfección, porque había una infección producida por los cálculos renales que habían inflamado el hígado, pues ya afortunadamente tengo la oportunidad de volver, pero con una dieta rigurosa que tengo que cumplir hasta llegar a Colombia y ser intervenido quirúrgicamente".

¿Volver a estar aquí con el resto del equipo, qué valor tiene?

"Esto es fascinante porque yo les decía a los muchachos que yo lo que he descubierto es que el Gol Caracol no es un gran equipo, es una gran familia y cuando se presenta un hecho de estos y encuentra uno respuestas con tanta familiaridad, con tanto amor, con tanto cariño, uno se tiene que sentir satisfecho porque la gente a la que uno guía, a la que se lidera, no solo ha cumplido con el afán de ejecución de los planes de trabajo, sino que ha quedado algo más que es una sensibilidad por quienes hacemos parte de todo esto, sea uno el jefe o sea un compañero. Para mí es realmente emocionante ver cómo por la mañana llega la ingeniera Beatriz a traerme el caldo con las legumbres; cómo Johnson Rojas en su cartón de chef expone todas sus condiciones y me deja un pollito preparado o unas tajaditas de zanahoria para poderlas consumir. En el fondo uno lo que descubre es que está trabajando con unos hermanos maravillosos".

¿Cómo recibió los mensajes de apoyo y aliento mientras estuvo hospitalizado?

"Hay mucha gente a la que no le he podido responder, pero hay unas personas muy especiales, muy especiales, fuera de la familia porque la familia lógicamente hace parte de la preocupación por el estado de uno, pero me he encontrado con gente que ni siquiera conozco que me manda unos mensajes bellísimos, me he encontrado con gente maravillosa. Por ejemplo, hubo un momento de crisis en el que yo ya estaba para tirar la toalla, le confieso que lloré, esa noche lloré escuchando a la mamá de Falcado García que me tuvo 20 minutos en el teléfono. Entonces esa conversación con la mamá de Falcado fue fascinante, después hay una familia que yo aprecio mucho, Manuel y Betty que son personas muy devotas, también estuve con ellos conectados en oración".

Aparte de la mamá de Falcao, ¿algún otro mensaje que fue relevante para usted?

"Pero hay una llamada muy especial que fue la del 'profe' Luis Fernando Montoya, esa me aguó los ojos y me sacudió el corazón porque un hombre con la valentía que tiene él para luchar día a día por la vida y que le esté dando a uno cartilla de cómo superar los momentos difíciles, lo hace a uno temblar y decirle a Dios gracias porque me tenía una situación que puede ser manejable, distinta a la que él tiene. Él con ese fervor y con esa fe y con esa voluntad que le mande un mensaje en nombre de su familia, resultó realmente impactante".

¿Consultó a sus médicos en Colombia, a médicos amigos para que le dieran recomendaciones?

"Sí, médicos a los que tuve la oportunidad de consultar como el doctor Carrillo que fue el que nos hizo la preparación para el Mundial, el cardiólogo el doctor Olivella y el doctor Nader que yo personalmente no tengo el placer de conocerlo, fue directivo y es accionista del Deportivo Cali, es cirujano. Con él (Nader) estuvimos permanentemente en comunicación, si era conveniente o no era conveniente que me quedara, él era de los que insistía: 'te puedes quedar, después de que te controlen la infección, después de que el hígado desinflame, te da para regresar a Bogotá y ya en Bogotá proceder quirúrgicamente, entonces hubo mucha gente maravillosa al pendiente".