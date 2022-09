Jhonny Ramírez: "Junior se muere de hambre con la nevera llena, es el equipo con mejor nómina"

El fútbol colombiano sigue su curso, y miércoles Junior y Millonarios se roban las miradas de la fecha 13, que se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Con miras a lo que será este atractivo duelo entre 'tiburones' y 'embajadores', en GolCaracol.com, contactamos a Jhonny Ramírez, quien tuvo privilegio de jugar en ambas escuadras, para que nos diera sus impresiones sobre este compromiso.

De entrada habló de cómo ha visto al conjunto bogotano, "Millonarios es un equipo muy interesante, por el estilo que Gamero le da a sus equipos. Es un equipo con buen fútbol, que gusta y es atractivo a las personas que saben de fútbol. Tengo amigos acá en Medellín que dicen que los de Millonarios juegan muy bien siendo hinchas de Atlético Nacional e Independiente Medellín. Yo creo que eso lo que toca tratar de hacer, que los equipos jueguen un mejor fútbol, que sea interesante para las personas ir al estadio", expresó.

Y continuo con su perspectiva sobre el equipo 'tiburón', "Yo siempre he dicho que Junior se muere de hambre con la nevera llena porque es el equipo con mejor nómina en el país. Los técnicos que han tenido no han sabido aprovechar los jugadores que tiene. No es justo con un equipo como Junior por lo que representa la ciudad por lo que representa su equipo que lo tiene que dar todo y más por su nómina. Cuando llega un técnico nuevo obviamente hay nuevas ideas y motivaciones, por lo tanto va a ser un equipo difícil en este último tramo. Comesaña conoce el medio, al barranquillero y a los jugadores y además sabe manejar todo esto entonces es un equipo muy difícil para encarar.

Más declaraciones de Jhonny Ramírez:

¿Quién se quedará con los tres puntos?

"Cuando llega un técnico nuevo a los equipos hay una motivación diferente y Junior lo demostró en el partido de Copa cuando eliminó al Unión, apenas viene es un proceso nuevo se está adaptando el equipo a lo que él quiere y yo siento que que este partido en Barranquilla será más a favor de Junior por lo que está pasando".

Bajas de Millonarios para este partido

"Millonarios necesita de jugadores con experiencia, si le sacan piezas fundamentales Millonarios va a sufrir y eso va a pasar en estos encuentros en los que no cuente con Álvaro Montero, Andrés Llinas y Juan Pablo Vargas, le va a costar".

¿A cuál equipo le hace fuerza en ese partido?

"Sinceramente yo tuve sensaciones diferentes en los dos equipos. En Millonarios pude jugar mucho quedé campeón de Liga, en Junior a pesar de mi esfuerzo a pesar de entregarme no fui valorado por los técnicos y por los hinchas. Yo quiero inclinarme un poquito más por Millonarios por lo que viví y por el respeto que recibí. Siento un poco más de cariño por lo que viví en Millonarios. Estoy haciendo fuerza para que Gamero pueda conseguir un título, entonces apoyo con un poco más a este equipo, hay que premiar el buen fútbol y por eso voy con Millonarios".