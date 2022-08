Abel Ferreira, DT de Palmeiras, y sus dichos tras el arbitraje de Wilmar Roldán en Copa Libertadores

El partido que protagonizaron en la noche del miércoles Palmeiras y Atlético Mineiro, de Brasil, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores terminó bastante 'candente'. Y es que en dicho compromiso que se disputó en el estadio Allianz Parque, el 'verdao' sufrió la expulsión de dos hombres importantes: Danilo dos Santos, a los 29 de juego, y de Gustavo Scarpa, a los 82.

El juez del partido fue el colombiano Wilmar Roldán, quien se vio seguro en sus decisiones durante el encuentro del máximo torneo de clubes de Sudamérica. Si bien la actuación del pito 'cafetero' generaron toda clase de comentarios, ya que al final del mismo tuvo un 'desencuentro' con el futbolista chileno Eduardo Vargas, del Mineiro. En las últimas horas se conocieron las declaraciones del entrenador del Palmeiras, Abel Ferreira, y dio su opinión del arbitraje.

"La primera expulsión es justa, conozco a Danilo, sé que no es agresivo y mezquino, pero es justa. La segunda, si miramos al principio lo que pasó, hay una falta antes, incluso pensé que tras el pitido no podía expulsar, pero me equivoqué. Scarpa solo hace lo que hace porque tiene atracción", afirmó el estratega del 'verda'.

Pero ahí no pararon sus intervenciones sobre el desempeñó de Roldan en el campo de juego.

"Pero el árbitro manda, como cuando el partido terminó como terminó; me encontraba muy molesto. Tenemos que ser competentes en lo que hacemos, dio la expulsión, que se organice a golpes y se acabó. Le dije al cuarto árbitro, solo creó confusión para él, pero eso es todo lo que tengo que decir", concluyó Ferreira.

Palmeiras avanzó a las semifinales de la Copa Libertadores luego de imponerse en la tanda de penaltis por 6-5 a su rival. Su próximo contrincante en esta instancia del certamen continental saldrá del partido entre Estudiantes de la Plata, de Argentina, y de Paranaense, de Brasil.