Adolfo ‘Tren’ Valencia: “Los jugadores de Santa Fe no marcan, porque les quitaron al '10'”

Este miércoles, Santa Fe tendrá su segunda presentación en la Copa Libertadores 2021 , en el estadio centenario de Armenia, donde deberá enfrentar como local a Fluminense , de Brasil.

Santa Fe y su juego 100 en Copa Libertadores: siete datos para tener en cuenta

Adolfo ‘Tren’ Valencia , habló con GolCaracol.com sobre lo que será este nuevo encuentro del rojo capitalino en el certamen internacional, y lo que podrá afectar al equipo ‘cardenal’ este repentino cambio de localía, por las restricciones que impuso la Alcaldía de Bogotá ante el creciente contagio por coronavirus en la ciudad.

¿Cómo es enfrentar a los brasileños?

“Los partidos de Copa Libertadores siempre son partidos donde hay mucho combate, donde los equipos brasileños y argentinos no dan nada por perdido, siempre son partidos que ellos lo juegan a arrollar al equipo contrario. Lo bueno es que Santa Fe ahora está armando un equipo que mezcla a veteranos con canteranos. Es un equipo que ahora va a sufrir, no es el que nos acostumbró a ganar todo, pero el fútbol es un proceso y estos jugadores que cuando tengan un poco más de experiencia, nos darán un equipo sólido”.

¿Afecta el cambio de localía?

Publicidad

“A Santa Fe le va afectar porque están acostumbrados a pisar ese campo donde ellos se sienten bien, lo conocen y llegar a otro estadio nuevo es como si estuvieran jugando de visitante y no de local. Los partidos hay que jugarlos así cómo el partido de hoy del Chelsea vs Real, en el que todos creían que el Madrid iba a ganarle al Chelsea, y miren la sorpresa que se encontró”.

Hulk entró, metió miedo y Mineiro venció 2-1 a América, en Copa Libertadores

¿Qué impacto va a tener no poder jugar en la altura de Bogotá ?

“Todos somos conscientes y todos sabemos que a los equipos de Brasil les cuesta cuando van a Bogotá, ellos se meten atrás y a veces ganan porque la parte individual que tienen les ayuda. Pero eso no va a pasar. Esperemos que Santa Fe haga un buen partido y siga jugando de la forma en la que lo está haciendo. Yo como hincha de Santa Fe, siempre quiero que al equipo le vaya bien”.

¿A qué se debe la falta de gol en Santa Fe?

"La falta de gol se debe a esos sistemas que están usando ahora los equipos, porque ya no están usando un ‘10’, en la época de nosotros sí había y con ellos uno tenía un poco más de ventaja, estaba la facilidad de que le metieran a uno los balones. Los jugadores de Santa Fe no marcan, porque quitaron al '10'. Es algo que ha matado el fútbol, tanto colombiano como el Mundial".

Publicidad

¿Qué decir de los delanteros cardenales?

"Los delanteros los he visto bien, están en una etapa de aprendizaje, y a medida que vayan cogiendo experiencia van a hacer mejores diagonales, van a encarar mejor y no se van a precipitar tanto para marcar. Eso lo va dando los partidos entonces, no tengo quejas con los muchachos, hay que apoyarlos y que cada día aprendan y se vayan destacando más".

Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, qué orgullo: están entre las parejas más goleadoras de Europa

¿Cómo ha visto a este Santa Fe?

“Para mi Harold Rivera es un gran técnico, que el equipo lo tiene que sostener, ha hecho las cosas bien teniendo en cuenta que los equipos ahora no tienen la solvencia para contratar jugadores caros. Yo veo un buen Santa Fe con actitud, ganas y veo que ellos quieren luchar por el entrenador. A veces los resultados no se dan porque también tenemos que mirar el equipo con el que están jugando, cómo el que jugó contra el Junior”.

¿Santa Fe está para pelear por un cupo a los octavos de final de la Copa Libertadores en este difícil grupo ?

Publicidad

Es un grupo con equipos fuertes, pero en el fútbol los partidos hay que jugarlos y ellos saben que tienen que jugarlos bien, porque son una oportunidad que tienen los jugadores jóvenes. Esos partidos uno no los puede ver para relajarse, es una vitrina para ellos que deberían tratar de aprovechar al máximo, así cómo yo lo hice en mi momento con el equipo.

Miguel Enrique París Gallego

Especial para GolCaracol.com

En Twitter: @SoyMiguelParis