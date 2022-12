Agresiones, dudas, retrasos y postergación: crónica de un violento River-Boca

Argentina, y el fútbol mundial en general, aún se pregunta perplejo cómo lo que comenzó como ‘la final del Siglo’, que tuvo un espectacular primer episodio en La Bombonera (2-2), derivó en una situación bochornosa, que sacó a la luz lo peor de una rivalidad mal entendida.

El partido de la vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors, que se pospuso del sábado para el domingo por la agresión al autobús del ‘xeneize’ y luego se postergó con fecha indefinida, tuvo como protagonista excluyente a la violencia, que una vez más estuvo presente en el fútbol argentino.

Lo que comenzó como una fiesta pudo terminar en tragedia. Cientos de miles de hinchas de River Plate aguardaban el sábado a las 11: 00 a.m. (hora colombiana), cuatro horas antes del pitido inicial, la apertura de puertas del estadio Monumental.

Los simpatizantes ingresaban entre cánticos de aliento y alegría, pero todo cambió cerca de las 15.30, cuando el autobús con los jugadores de Boca Juniors fue llevado por una esquina en la que había miles de hinchas de River Plate, muchos de los cuales rompieron los vidrios con piedras y botellas.

La policía arrojó gases lacrimógenos para dispersar a los agresores, pero estos afectaron también a los jugadores que, al llegar al estadio, tuvieron vómitos y los ojos enrojecidos.

Los médicos de la Conmebol revisaron a los jugadores, reconocieron lesiones físicas, pero aseguraron que no había "causal" de suspensión porque ellos no podían constatar las lesiones de córneas del capitán Pablo Pérez y de Gonzalo Lamardo, quienes fueron llevados a un sanatorio privado.

La Conmebol pospuso primero el partido para las 4:00 p.m. y luego, cerca de ese horario, lo pasó para las 5:15.

Mientras tanto comenzaron a circular fotos de las heridas en el ojo de Pérez y Lamardo, vídeos de los jugadores de Boca dentro del autobús pidiendo ayuda a los médicos e imágenes de hinchas que protagonizaron actos de violencia en las inmediaciones.

Entre enfrentamientos con la policía, intentos de ingresar al estadio sin entradas y robos en las inmediaciones, el club cerró el estadio, dejando a varios hinchas con entradas fuera del estadio.

En ese momento los máximos ídolos de Boca Juniors, Carlos Tevez y Fernando Gago, salieron del vestuario para declarar que la Conmebol los "estaba obligando a jugar" a pesar de que ellos no estaban en condiciones.

Con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el estadio, la Conmebol era partidaria de que se jugase, pero el presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio se solidarizó con los jugadores de Boca Juniors y apoyó el pedido de Daniel Angelici, presidente del ‘xeneize’, de jugar el partido este domingo a la tarde.

Finalmente, el partido se pospuso hasta las 3:00 p.m. del domingo. Poco después se clausuró el estadio Monumental por haber superado la capacidad máxima. El club pagó rápidamente la multa y levantó la clausura.

Por la noche, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró públicamente que el partido se iba a jugar hoy. Esta mañana lo ratificó.

Sin embargo, Boca Juniors alegó este mediodía que sus jugadores no estaban en óptimas condiciones para afrontar el partido y pidió su suspensión.

Este domingo las puertas se abrieron nuevamente alrededor de las 11:00 a.m. y miles de hinchas comenzaron a ingresar al estadio. Sin embargo, una hora después fue el propio Domínguez quien anunció que el partido se iba a posponer nuevamente, esta vez con fecha indefinida.

"No están dadas las condiciones y como estamos por el bien del fútbol vamos a convocar a los dos clubes a Asunción para buscar una nueva fecha", dijo el directivo de la Conmebol.

"Queremos que los jugadores cuando entren sea sin ninguna excusa. El Consejo de la Conmebol no garantiza el espectáculo y por ese motivo vamos a posponer el partido. No es culpa de la Conmebol sino de los inadaptados. Tenemos reportes médicos que no garantizan que haya igualdad deportiva. La decisión ya está tomada", concluyó.

La Conmebol ha citado a los dirigentes de ambos clubes en Asunción, el próximo martes, para buscar una complicada salida a todo el embrollo, porque Boca considera que debe ser sancionado River y darle el título.

En Argentina se especula con que el ataque al autobús fue orquestado por los barras bravas por el allanamiento de la casa del líder de la barra días antes del partido. Otros aseguran que se trató de errores en el operativo de seguridad.

La única certeza es que la violencia volvió a ser protagonista de un partido disputado en Argentina, como ya ocurrió en incontables ocasiones y derivó en que los partidos se disputarán sin hinchas visitantes desde hace años para intentar disminuir los enfrentamientos y las muertes.