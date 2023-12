En la ciudad de Luque, en Paraguay, la Conmebol realizó el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2024 y los equipos colombianos ya conocen a sus rivales. Águilas Doradas, equipo que se estrenará en este torneo continental, se medirá contra Red Bull Bragantino, de Brasil.

Los dirigidos por César Farías, quienes estaban encasillados en el bolillero uno para este sorteo, iniciarán en condición de local y culminarán la llave en tierras brasileñas. Los encuentros se disputarán el 21 y 28 de febrero del 2024.

Cabe recordar, que, las Águilas se medirá frente al equipo brasileño por la fase 2 de la Libertadores, la cual tiene otros siete partidos.

Partidos de la fase 2 de la Copa Libertadores 2024

Águilas Doradas vs Red Bull Bragantino

Nacional / Aucas vs. Atlético Nacional

Always Ready vs. Sporting Cristal

Godoy Cruz vs. Colo- Colo

Sportivo Trinidense vs. El Nacional

Puerto Cabello/Defensor Sporting vs. Nacional

Portuguesa vs. Palestino

Aurora/ Melgar vs Botafogo

¿Cómo le fue a Águilas Doradas en la liga del fútbol colombiano en el 2023?

La campaña que hizo el equipo antioqueño en este año es para remarcar y da cuenta del por qué se clasificó con creces a la Copa Libertadores del 2024. En el primer semestre, al mando de Lucas González, firmaron una campaña de ensueño, pues culminaron la fase regular con 39 puntos producto de 11 victorias, seis empates y tres derrotas. Ya entre los mejores ocho, los 'dorados' no pudieron revalidar su desempeño, tras quedar últimos en el grupo A con apenas dos unidades. Nacional, Alianza Petrolera y Pasto fueron sus verdugos.

Para el el segundo semestre, el venezolano César Farías llegó al 'nido' y mantuvo la buena senda del equipo en el todos contra todos. Otra vez primeros, pero esta vez con 44 puntos y un invicto con 12 triunfos y ocho partidos igualados. Sin embargo, otra vez decayeron en los cuadrangulares. Terminaron terceros con 8 puntos en el grupo A, por debajo de Junior y Deportes Tolima, y, apenas superando al Deportivo Cali en la tabla.

¿Cómo le fue a Red Bull Bragantino en el Brasileirao 2023?

El equipo de la Ciudad de Braganca tuvo un notable desempeño en la máxima división del fútbol brasileño luego de ocupar la sexta casilla con 62 puntos, producto de 17 victorias, 11 empates y 10 derrotas. El equipo del 'Toro' tuvo mejor campaña que escuadras como Santos, Sao Paulo, Corinthians, Internacional y Fluminense.

El Bragantino cuenta con un colombiano en sus filas. Se trata de Henry Mosquera, canterano del Envigado FC.