Alberto Gamero confía en Millonarios: "Esta llave está abierta, intentaremos ser fuertes en Brasil"

Atlético Mineiro logró sacar un empate a un gol contra Millonarios en la noche del miércoles en el estadio El Campín. Los 'azules' tenían la fiesta preparada para dar ese primer paso a la fase de grupos luego del tanto de David Macalister Silva, pero Paulinho, apagó la euforia en el escenario capitalino. Pese al resultado, Alberto Gamero, estratega del conjunto 'embajador' confía en sus pupilos para hacer un buen planteamiento en la vuelta en Brasil.

El estratega samario habló en rueda de prensa sobre el desarrollo del partido y de cómo le plantaron 'cara' a los de Belo Horizonte. Hizo énfasis en la presión, uno de los fuertes de Millonarios.

"Has dicho algo muy cierto, después de una presión ellos no tuvieron opciones de llegada, después de una presión la devolvieron, porque les gusta eso. Pero me gustó el equipo que nunca dejó de hacerla, qué nos salieron... claro, porque ellos trabajan y me imagino que habrán visto las presiones que hemos tenido nosotros aquí. Tenemos otro partido más para ver dónde ponemos un hombre o dónde qué lado vamos a tapar para ver si podemos robar balones en la presión alta", precisó de entrada el DT de los azules de la capital de la República.

Millonarios vs Atlético Mineiro se enfrentaron en el estadio El Campín. JUAN BARRETO/AFP

En medio de la charla con los medios, Gamero se refirió a las debilidades que evidenció su equipo en el tapete verde de El Campín. De otro lado, aseguró que nada está definido en la serie y que lo gastarán hasta el último de sus esfuerzos en el mítico Mineirao.

Publicidad

"El errar tantos pases en el tercio ofensivo, ahí nos equivocábamos, teníamos que dar nuevamente la vuelta porque no éramos claros en ese momento, pero los tuvimos muchas veces a ese equipo en un bloque bajo también. Esta llave está abierta, ellos son fuertes allá también y nosotros intentaremos ser fuertes y sacar un resultado en Brasil y también tenemos esa posibilidad, como la tienen ellos. Vinieron ellos a realizar un buen partido y nosotros la idea que tenemos es hacer un partido allá también", complementó.

Por último, se refirió al juego que tendrá contra Nacional en la Liga I-2023 el fin de semana, espera tener a su plantel en óptimas condiciones tanto para ese duelo, como para el cotejo contra Atlético Mineiro, del próximo miércoles.

"Mirar los jugadores que hoy (miércoles) hicieron un desgaste grande, el sábado tendremos un partido y después del partido hay que viajar, hay desgaste. Aparte de eso, aparte el jugador te puede jugar el día sábado, pero no el miércoles, vamos a mirar la nómina. Tenemos jugadores que están esperando la oportunidad, no queremos descuidar lo que es la Liga, queremos seguir sumando", precisó Alberto Gamero.