Alberto Gamero: "Enfrentamos a una nómina valiosa como la de Mineiro, pero les jugamos mano a mano"

El miércoles, Millonarios se midió contra Atlético Mineiro, en un partido que terminó igualado 1-1, por la ida de la fase previa de la Copa Libertadores. Los 'embajadores' se fueron en ventaja y pudieron aumentar la cuenta, pero los brasileños despertaron y sellaron el empate. El técnico de los 'azules', Alberto Gamero, dio sus impresiones sobre el encuentro en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

En primera instancia, el estratega samario destacó la valentía de Millonarios frente a un rival tan complicado. "Fue un partido de ida y vuelta, en ningún momento nos escondimos, no nos le fuimos para atrás a este equipo, fue un partido de Copa. Lo que me deja tranquilo es que el equipo compitió".

Sin embargo, el resultado no le pareció del todo negativo a pesar de estar en condición de local: "No es tanto el sinsabor, fue el gol que nos hicieron. Hacer algo mejor en ese momento. Ellos tuvieron un par de opciones más claras que las del gol que nos marcaron. Nos encontramos con un buen equipo. Millonarios compitió como se debe competir".

A continuación más declaraciones de Alberto Gamero:

*Sobre el gol de Atlético Mineiro

"La jugada del gol de ellos cometemos dos o tres errores. El gol sale de una jugada que les sale a ellos. El central se lleva de fuerza a Cataño y pone una pelota a la que no le alcanzamos a llegar. Son cosas fortuitas que pasan, nosotros cuando íbamos ganando 1-0 no renunciamos a buscar el otro gol. Es normal que un equipo que vaya perdiendo, busque la paridad".

*Hulk les hizo daño en la primera parte

"Nosotros en el primer tiempo veíamos que Hulk en vez de agrandar, retrocedía y ninguno de nuestro centrales lo hacia con él. Por eso él generó las opciones de ellos".

¿Álvaro Montero tuvo responsabilidad en el gol de Mineiro?

"La bola fue precisa, no fue dividido. Montero debió fue meterse al arco, no había opciones para salir a acortar".

*El balance del partido de Millonarios

"A pesar de que nos enfrentamos a una nomina tan valiosa, nadie me puede decir que este equipo se fue atrás, lo jugamos mano a mano".

*Sobre el ritmo de juego

"Nosotros desde el año pasado, una de las cosas que hemos tenido muy en cuenta es no parar tanto el partido, no tirarnos tanto al piso y quemar tiempo. En juegos internacionales eso cuesta, y ayer yo le debo valorar al equipo eso. Ayer Mineiro tuvo mucha posesión de la pelota y no nos desesperamos, presionamos bien".