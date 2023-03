Alberto Gamero: "Es una felicidad para todos nosotros esta clasificación"

Este jueves Millonarios respondió a la tarea y así como lo hizo Independiente Medellín, venció a su rival como local y avanzó a la tercera fase previa de la Copa Libertadores. Finalizado el compromiso que estuvo más que sufrido tras irse abajo en el marcador en la primera parte, el entrenador del conjunto bogotano, Alberto Gamero mostró su felicidad de lo conseguido en el certamen continental.

De entrada, el timonel samario explicó su variante en el medio tiempo en la cual sacó a Daniel Giraldo y le dio ingreso a Fernando Uribe, "las necesidades en los partidos nosotros no las conocíamos antes. Esa era una necesidad que teníamos porque íbamos perdiendo el partido. Vi que me sobraba un mediocentro y que ellos no iban a tener un volante 10 o los dos volantes interiores que nos estaban atacando y era el único sitio en el que podíamos hacer la diferencia y llevarles otro delantero más al ataque".

Y agregó con respecto a lo realizado por sus dirigidos,"no tanto el plan que se les dijo, sino la capacidad que también tuvieron ellos, la inteligencia. No sé si se dieron cuenta cuando me tiraban muchos centros y los jugadores entendieron, coparon bien la cancha, circularon bien el balón y generamos las opciones de gol. Termina el partido apretado porque la 'U' nos hizo unos tiros de costado que son muy fuertes y peligrosos que indudablemente llevan riesgo. Pero más allá de eso, creo que antes nosotros con un par de contras hubiéramos podido aumentar el marcador y terminar mejor. Es una felicidad para todos nosotros esta clasificación".

Aquí más declaraciones de Alberto Gamero:

*El regreso de Fernando Uribe

"Eso para nosotros es una alegría y una satisfacción. Creo que cuando Fernando Uribe entró nos dio esa sensación de que entró alegre y motivado. Yo soy una persona que se alegra cuando le va cómo le fue hoy. Yo me alegro mucho porque sé de las dificultades que ha pasado, sé de los momentos duros por los que ha pasado y hoy ha sido un momento agradable para él. No lo tenía presupuestado para los 45 minutos, es más, cuando iba a hacer el cambio, lo iba a hacer por Uribe porque no quería que jugara los 45 minutos, pero Leonardo Castro me mostró que estaba cansado. Felicito al departamento médico que estuvo en la tarea con él y nos lo entrega en una forma para competir".

*Sobre Atlético Mineiro

"A Atlético Mineiro lo conocemos, los equipos brasileños están acostumbrados a pelear las Copa Libertadores, vamos a tener nuestro primer partido aquí en El Campín y la idea es ganarlo porque uno siempre que va para allá debe tener los tres puntos. Vamos a enfrenar un equipo de categoría que siempre está en las copas internacionales, pero hoy mi equipo me dejó una buena sensación y ojalá podamos competir de la mejor forma y poder pasar para llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores".

*Posible rotación del equipo para enfrentar al Deportivo Cali

"Hoy se hizo un desgaste y yo espero hasta el sábado a ver qué jugador tiene la capacidad para estar nuevamente contra el Deportivo Cali. Es un partido que es por la tarde, desgastante, y tenemos que pensar que el miércoles tenemos otro rival más. El partido pasado que todo el mundo me criticó por el equipo que llevé a Manizales, pero: jugamos el jueves, fuimos a comer a las 11 de la noche, los muchachos se fueron a su habitación a las 12, se levantaron a las 7 para desayunar y salir a las 8 al aeropuerto, llegamos a Bogotá el viernes a las 2 de la tarde, y al día siguiente viajamos a las 12 del día. El jugador es un ser humano y también se cansan. Vamos a ver que nomina vamos a jugar contra el Deportivo Cali".