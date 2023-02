Alberto Gamero: "No vinimos a buscar el empate, pero nos llevamos un punto valioso"

Este jueves Millonarios tuvo su debut en la Copa Libertadores, donde a pesar de no haber podido ganar, logró sumar un importante punto de visitante que les permite llegar con cierta ventaja a El Campín, para sellar frente a su gente la llave. El duelo frente a Universidad Católica culminó en empate 0-0, en un duelo que pudieron haber ganado los ecuatorianos, pero el palo salvó a los dirigidos por Alberto Gamero.

Finalizado el compromiso y con un resultado que les conviene, aunque no haya sido triunfo, el timonel samario rescató la labor de su equipo en Quito, "la idea era que no tuvimos el balón como lo queríamos. Muchos sintieron la cancha, la altura, pero sacamos un punto valioso ante un rival que fue muy aguerrido".

Y agregó,"nosotros llegamos, no fueron al arco los remates, pero tuvimos dos mano a mano clarísimos. Hay que afinar la puntería, no vinimos a buscar el empate, pero el rival tuvo argumentos".

Por otro lado, habló de sus intenciones en el compromiso, "no vinimos a buscar el empate. Vinimos con tres 10 y un delantero centro, vinimos a buscar el partido. Pero nos encontramos un equipo con argumentos. No quedo satisfecho, pero nos llevamos un buen punto. No es que uno quede satisfecho, pero de acuerdo al contexto del juego y el ambiente, nos llevamos un buen punto. Vamos a enfrentar un equipo bravo en Bogotá".

Aquí más declaraciones de Alberto Gamero:

*Su rival

"Teníamos videos de Universidad Católica pero de partidos amistosos. Hoy nos llevamos una mejor imagen de este equipo, para trabajar el partido en Bogotá".

*El desgaste del partido

"La cancha estaba pesada. Hubo jugadores que sintieron la cancha. Universidad nos metió en un bloque medio o bajo, pero no es que Millonarios viniera a meterse así. Tuvimos un desgaste importante al presionar. Cuando intentamos y pusimos el balón en el piso era como lo habíamos querido".

*Más sobre Universidad Católica

"Los últimos 10-15 años hemos visto el fútbol ecuatoriano y es un fútbol físico. La intención era quitarles el balón, perdíamos los duelos ofensivos porque ellos eran más fuertes, quisimos hacer muchas posesiones largas y perdimos los duelos ofensivos".

*La hinchada de Millonarios

"Ver tanta gente acompañándonos es motivante. Esperamos la próxima semana el mismo acompañamiento en Bogotá. Nosotros vivimos agradecidos de nuestra hinchada, nos sentimos respaldados por nuestra hinchada.

*El partido de vuelta en El Campín

"En Bogotá no podemos caer en el desespero de querer ganar el partido. Nos costó hoy la cancha, en Bogotá estaremos en una cancha donde nos sentiremos mejor".