"Alberto Gamero tiene culpa en la eliminación de Millonarios por no ser capaz de exigir jugadores"

Duro golpe para Millonarios en este arranque del 2022. A pesar de ser líder en la Liga I-2022 del fútbol colombiano, uno de los objetivos también era continuar en carrera en la Copa Libertadores. Sin embargo, no sucedió. Este martes perdió 4-1 en el marcador global, contra Fluminense, y quedó eliminado.

Las repercusiones no se han hecho esperar. Varios se han pronunciado al respecto, entre hinchas, ex jugadores, periodistas y mucho más. En esta ocasión, el turno fue para Jhonny Ramírez, quien, a través de su cuenta oficial de Twitter, fue claro y contundente en su mensaje y no se guardó absolutamente nada.

"Soy Gamerista, pero tengo que ser sincero; para mí, el profe tiene mucha culpabilidad en la eliminación, si con el recorrido que tiene y el posicionamiento que se ha ganado en el fútbol colombiano no es capaz de exigir jugadores que potencien su equipo, así va ser muy difícil", expresó el exmediocampista.

Soy Gamerista, pero tengo que ser sincero, para mi el profe tiene mucha culpabilidad en la eliminación, si con el recorrido que tiene y el posicionamiento que se ha ganado en el fútbol Colombiano no es capaz de exigir jugadores que potencien su equipo, así va ser muy difícil. — Jhonny Ramirez (@jhonnyramirez30) March 3, 2022

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga I-2022 del fútbo colombiano?

Este domingo 6 de marzo, a las 6:10 de la noche, el cuadro dirigido por Alberto Gamero enfrentará a Independiente Santa Fe, en el estadio El Campí, por la décima jornada de la Liga I-2022, en una nueva edición del clásico capitalino.

