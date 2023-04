Jaime Pumarejo: "La policía monitoreará la situación del juego de Nacional, no estamos relajados"

Debido a la negativa de la Alcaldía de Medellín de prestar el estadio Atanasio Girardot para el partido de Copa Libertadores entre Nacional y Melgar, de Perú, ante las consecuencias que dejaron los enfrentamientos de un sector de la hinchada con efectivos policiales que impidieron la realización del partido contra América, válido por la fecha 14 de la Liga I del fútbol colombiano; el duelo internacional será en Barranquilla, a puerta cerrada.

Así en la capital de Atlántico se abrieron las puertas del Metropolitano para el encuentro entre el verde de Antioquia y su par peruano. Sobre esa decisión habló Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla.

"Esto nace por un llamado de parte del gremio del fútbol, sobre facilitar el estadio. Hablamos con la alcaldía de Medellín, con el alcalde (Daniel Quintero), con la gente de Nacional para cumplir con los requisitos y se llegó a la conclusión de que el partido se llevara a cabo a puerta cerrada. Primero porque hay muy poco tiempo, porque en este momento estamos en un dispositivo fuerte de seguridad y en la mitad de esos operativos no podemos permitir público. De otro lado, siempre hay que recordarle a los hinchas que el fútbol se ha tomado en forma pacífica", explicó Pumarejo, este martes en charla con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Publicidad

Pese a no tener hinchas en las tribunas del 'Metro', el primer mandatario de los barranquilleros comentó que "siempre se llevan a cabo los operativos a las afueras del estadio, asegurarnos que todo vaya de manera pacífica. La policía estará monitoreando la situación, ya ha llegado la dirigencia del equipo para coordinar todo. No tenemos alerta, pero no nos vamos a relajar. Creo y espero que los hinchas de Nacional comprueben que lo del domingo fue un caso aislado, una situación que se salió de control".

Pumarejo también se refirió a los rumores relacionados con que el conjunto ''verdolaga' realizará sus demás partidos de Libertadores en la ciudad. "No podemos hablar ahora de más partidos de Nacional en Barranquilla, ya el fin de semana tenemos a Junior, preparando para la Selección Colombia, Cada quien tiene su sede", agregó el alcalde

Publicidad

"Eso depende de cada una de las decisiones de los equipos, esperamos que resuelvan esa situación (Nacional, Alcaldía de Medellín y barras), y que puedan jugar en su casa, donde se merecen jugar. Hay veces toca dar la mano y eso es lo que hacemos en Barranquilla", finalizó Jaime Pumarejo en su charla con el equipo periodístico que lidera Javier Hernández Bonnet.