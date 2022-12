Aldo Bobadilla: “No venimos jugando bien, la directiva tiene siempre mi renuncia a disposición”

Una rueda de prensa caldeada fue la que tuvo el entrenador de Independiente Medellín luego de caer 1-2 contra Libertad, de Paraguay, en el estreno en la fase de grupos, por Copa Libertadores.

Aldo Bobadilla se mostró arrepentido por la derrota y por los recientes resultados de Independiente Medellín que, según él, pese a clasificar en torneo internacional, el equipo “No viene jugando bien”.

“Nosotros nos guiamos por los resultados. La comisión directiva tiene siempre mi carta de renuncia a disposición. No venimos jugando bien, no venimos consiguiendo los resultados”, así fue como el técnico paraguayo inició su comparecencia ante la prensa.

Daniel Bocanegra le amargó el debut al Medellín en Copa: Libertad lo derrotó 1-2, en el Atanasio

Además, le habló a los hinchas del ‘poderoso’, “este es un mensaje para la afición. Les pido disculpas por los malos resultados. Clasificamos a la fase de grupos en la Copa Libertadores, pero el rendimiento últimamente no ha sido bueno, no ganamos y es una realidad que no podemos ocultar”.

Sobre el juego disputado en el estadio Atanasio Girardot aseveró: “el partido lo perdimos nosotros, me voy triste porque sabíamos que el rival iba a proponer. El rival llegó dos veces y marcó dos goles”.

“Lo perdimos nosotros” Aldo Bobadilla analizó la derrota de Independiente Medellín en el debut de la #CopaLibertadores frente a Libertad.



Por: @linamatote pic.twitter.com/VrxhAk0QXT — Gol Caracol (@GolCaracol) March 4, 2020

Su conferencia terminó con defensa del atacante Juan Fernando Caicedo, de quien tanto hablan en las huestes del ‘rojo de la montaña’ “¿Acaso debería ir en el arco? El delantero debe estar donde yo lo pongo, tuvo ocasiones, pero no convirtió, pero anduvo bien dentro del área”.

Frente a Boca Juniors, en Buenos Aires, Medellín tendrá su segunda salida en la Copa Libertadores.