Alejandro Domínguez: "El fútbol no es violencia, en el fútbol no se acepta el racismo"

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, condenó este miércoles 5 de julio del 2023 los actos de racismo y violencia que consideró "están manchando" el espectáculo del fútbol y sus valores, e invitó al público, a los organizadores y protagonistas de los partidos a evitar este tipo de hechos.

En una intervención durante el sorteo de los octavos de final de las Copas Libertadores y Sudamericana, Domínguez llamó la atención sobre un tema que consideró "afecta a todos", y enfatizó en valores como el juego en equipo, la tolerancia y la convivencia que enseña el fútbol.

"Lamentablemente, el espectáculo del fútbol y estos buenos valores se están manchando por unos cuantos que no entienden que tenemos que saber vivir y convivir y tolerarnos en este medio ambiente y sobre todo en el fútbol", afirmó el dirigente sudamericano, que no aludió a incidentes específicos.

"El fútbol -agregó- no es violencia; en el fútbol no se acepta el racismo. No hay lugar para esa gente ni en los estadios ni en el campo de juego".

En ese sentido, señaló que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) "no quiere ni está para sancionar" e indicó que se trata de un trabajo de todos.

"Les toca a ustedes, al público, a los organizadores, pero también a todos los protagonistas del campo de juego. Demostremos de una buena vez que somos los mejores dentro y fuera del campo de juego, sin violencia y sin racismo", planteó Domínguez.

El pasado 28 de junio, el Atlético Mineiro exigió sanciones de parte de la Conmebol por un caso de racismo registrado durante un partido de la Copa Libertadores que disputó un día antes contra el paraguayo Libertad, en Asunción, y que terminó igualado 1-1.

Según Mineiro, a su arquero, Everson, le gritaron “mono” algunos hinchas del Libertad.

La dirección del conjunto brasileño dijo haber grabado imágenes de los "lamentables insultos racistas" y aseguró que el director de su departamento de fútbol, Rodrigo Caetano, se las entregó personalmente al delegado de la Conmebol en el partido para que la entidad adopte medidas.

Recientemente, el presidente del Santos, Andrés Rueda, defendió que los clubes brasileños opten en conjunto por retirar a sus equipos de la cancha en partidos en Brasil o en el exterior en los que ocurran actos de discriminación, en respuesta a los casos de racismo en partidos de la Libertadores y de la Sudamericana.