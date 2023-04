Alejandro Restrepo, DT de Pereira: "Muchas jugadas pudieron haber cambiado el rumbo del juego"

En La Bombonera, en Buenos Aires, Deportivo Pereira se jugó un partidazo, lo empezó ganando, pero al final se quedó sin nada por dos desconcentraciones que le costaron la derrota. Un golpe duro para el 'matecaña' que lo ganaba hasta el minuto 89, y por eso, el entrenador del club colombiano, Alejando Restrepo, habló sobre el estado anímico y las sensaciones de la plantilla en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

"Muy dolido el grupo por la forma en que perdimos el partido, de verdad sentimos que hicimos un muy buen juego a lo largo del mismo, especialmente en el primer tiempo y por momentos en el segundo, y perderlo así en los 10 o 12 minutos que dio el árbitro de reposición, jugadas ya donde el equipo estaba con un hombre menos, sin piernas y duele mucho porque sentimos que hicimos un gran planteamiento y merecíamos un poquito más", fueron las primeras impresiones del estratega antioqueño.

Cómo las anotaciones fueron prácticamente en el tiempo de reposición, Restrepo se refirió a la adición dada por el juez central uruguayo. "La verdad no me asustó, me sorprendió, le pedí al cuarto árbitro la explicación y la verdad no supo dármela, no tenía un argumento, y sentimos que fueron muchos, no habían revisado ninguna vez el VAR, las atenciones a los jugadores no habían sido muchas y creímos que era más para cinco o seis minutos, que es lo que normalmente adicionan en nuestros torneos", agregó.

Otras declaraciones de Alejandro Restrepo:

*Sobre un posible penal no sancionado sobre Ángelo Rodríguez

"Queda una sensación de que son jugadas que pasan en mucho de los partidos, algunas veces se sancionan y otras no, hay muchos ojos que están viendo todo y son ellos lo que toman la decisión".

Las chances que no tradujo en gol el Pereira

"Hubo muchas jugadas que pudieron haber cambiado el rumbo del juego, pero queda la sensación de que pudimos competirles muy bien y de que sabe uno cómo es competir a nivel internacional, todas las cosas que se juegan en un estadio que empuja y que seguramente intimida a muchos y seguir trabajando para que a través de otras presentaciones podamos traer resultados positivos para el país".

¿Por que lo perdieron?

"La jerarquía que el equipo tuvo la capacidad para extraerse del entorno y de llevar un partido ganándolo por 90 minutos porque el empate de ellos es al minuto 89 y ustedes saben que no es un entorno fácil, que absorbe, que el público empuja al local y todo el equipo especialmente en la primera parte nunca lo sufrió, se crearon cinco o cuatro situaciones muy claras. A ellos les dominamos el balón por un grandes tramos del partido entonces al final el futbolista creo que va sintiendo eso, que lo domina, que somete al rival, que lo lleva a un lugar incómodo de tenerlo perdiendo, y sentir que los últimos 10 minutos por esas desatenciones, por la fatiga y por situaciones muy puntuales no se logró el objetivo, que teníamos todos, que era algo histórico para todos, ser el primer equipo colombiano en ganar allá en Copa Libertadores y el equipo tenía mucha ilusión de hacerlo".