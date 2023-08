Alejandro Restrepo: "El dolor del golpe con Sornoza, lo mitiga la alegría de la clasificación"

La nómina de Deportivo Pereira ya regresó a nuestro país, después de haber conseguido una clasificación histórica a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2023, dejando por fuera a Independiente del Valle, de Ecuador, con un triunfo 1-0 actuando en el estadio Hernán Ramírez Villegas y un empate 1-1 en el estadio Atahualpa, de Quito. Instantes después de haber llegado a la capital de Risaralda, el técnico Alejandro Restrepo atendió los interrogantes de 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio.

Y uno de los primeros temas que salió sobre la mesa tuvo que ver con un empujón que le pegó al entrenador colombiano el volante Junior Sornoza, del equipo ecuatoriano. Ante ese acto, Restrepo cayó en un sector de la zona técnica y se le vio visiblemente alterado. Además de eso, los jugadores de los 'matecañas' reaccionaron y se dio un amago de bronca en medio del partido internacional.

"Uno, tranquilo. Obviamente el golpe fue fuerte, sobretodo en un brazo, ahora voy a irme a hacer una radiografía para ver que no tengamos nada grave. Estamos felices y eso mitiga algún dolor gracias la clasificación", expresó inicialmente Restrepo, quien se hará estudios en las próximas horas para saber si presenta alguna lesión de consideración.

El DT del Pereira no quiso entrar en ninguna polémica, ni calificar la intencionalidad de Sornoza. "Es una jugada rápida, yo intento esquivarlo, me encuentro en una posición distinta a la de un jugador. Entrar a determinar qué piensa él ahí, no viene al caso. Él me pide disculpas y ya queda toco como una anécdota".

Pero Alejandro Restrepo fue más allá y le dio un vistazo a lo sucedido en lo futbolístico, en ese candente juego de Libertadores contra Independiente del Valle. "Cuando uno juega en Quito o en La Paz en la altura, lo que más se intenta es sacarle la pelota al rival. En el primer tiempo, ellos se impusieron, nos metieron muy cerca de nuestro arco, con faltas, tiros de esquina en contra, con un tema del viaje del balón del que hablamos mucho. Para el segundo tiempo tratamos de no sufrirlo tanto, ser más directos y profundos. El equipo mejoró y cuando llegaron; Aldair Quintana apareció".

Aunque la felicidad es evidente, en el seno del equipo profesional del Pereira están mentalizados para lo que viene. "Creo que el partido contra Palmeiras es el 13 o 14 días, estamos cerca a esto y ahora ya estamos llegando al camerino para la revisión médica, entrenamiento para los que no jugaron o no viajaron. Tenemos un partido importante el sábado (frente a Once Caldas), no podemos descuidar la liga, queremos ser protagonistas, debemos estar las tres competencias con buen ritmo y también con piernas para competir con Palmeiras, en donde la parte física es fundamental".

Así las cosas, en el Deportivo Pereira quieren ir por más y están mentalizados para encarar Liga y Copa del balompié de nuestro país, más el compromiso de la Libertadores, en la que además de ganar prestigio y marcar historia, también han fortalecido la parte económica del club con 6.5 millones de dólares, entregados por la Conmebol.