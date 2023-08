Álex Viveros: "Para Nacional es un partido bonito, contra un Racing que sabe aprovechar la localía"

Atlético Nacional visita este jueves a Racing, en Argentina, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los ‘verdolagas’ tienen una ventaja de 4-2 conseguida en Medellín y buscarán defenderla o aumentarla, para lograr el paso a ‘cuartos’.

Por eso, y previo a este duro compromiso que tendrá el equipo antioqueño en Avellaneda, en Gol Caracol hablamos con Álex Viveros, exjugador colombiano, quien vistió la camiseta del elenco de la ‘Academia’, y hasta fue campeón de la liga de ese país.

El otrora futbolista, analizó lo que será el duelo entre Nacional y Racing. Además, se refirió al ambiente que se vive en el estadio del club argentino, y cómo deben manejar eso los ‘verdolagas’.

¿Cómo ve este enfrentamiento?

“La verdad que es un partido bastante difícil, pues como lo decimos nosotros, un partido bizarro, porque Racing es un equipo que aprovecha mucho la localía, es un estadio difícil, que apoya mucho al equipo. Creo que es un equipo que estará con la hinchada, el estadio va a estar muy lleno, es una presión constante. Nacional, por su parte, es un equipo que viene en una formación, que tiene jugadores bastante jóvenes, que tienen un talento enorme y creo que será un partido bonito, difícil para Nacional, pero tiene que saber jugar con este resultado que tiene. Como siempre decimos los que hemos tenido la oportunidad de estar en la cancha, esperar, pasar el chaparrón de los primeros minutos que lógicamente, por lo que representa el partido, lo va a hacer Racing y después se vendrá la posibilidad que Nacional juegue un partido acorde a lo que le pide la serie”.

¿Racing apelará a su carácter, a su historia?

“Sí, los equipos argentinos tienen su especialidad que son mentalmente fuertes y que son 100% competitivos, son equipos que así estén por debajo en el resultado y si tienen la posibilidad de luchar lo van a hacer hasta el minuto 95, 100. Hasta las peleas van a llegar con tal de conseguir su resultado. Entonces Nacional tiene que ser un equipo fuerte, es un poco más diferente a los brasileños, pero tienen muy buenos jugadores, Nacional tiene chicos jóvenes que están demostrando un talento enorme, tiene un entrenador que se ha quedado y ha sabido consolidar este grupo de jóvenes, pero hay que solidificar ese proyecto y Nacional creo que lo está haciendo muy bien hoy”.

¿Nacional por el fútbol colombiano o Racing por su corazón?

“Lógicamente Racing es uno de los que formaron mi carrera y me tratan muy bien y me gustaría que les vaya bien, pero Nacional es un equipo que me llama mucho la atención, es un club de acá, de nuestro país, tiene jugadores bastante interesantes y maneja una filosofía de la que yo comparto mucho que es siempre darle oportunidad a los jugadores jóvenes para que se muestren a nivel internacional. También por nuestro país que necesita volver a tener ese protagonismo en torneos internacionales como lo es Nacional y Pereira, yo quiero que pasen porque eso nos ayuda a que nuestro fútbol vuelva a estar en la retina de los clubes compradores a nivel mundial”.

Cristian Zapata en Nacional vs Racing, por Copa Libertadores - Foto: AFP FREDY BUILES/AFP

¿Cuénteme un poco de qué recuerdos tienes de ese paso por la ‘Academia’?

“La verdad que Racing es un club el que he quedado marcado por la forma en que me trataron, por la forma que estuvimos en el plantel y tuve la oportunidad de jugar y ser campeón después de muchos años, de 35 años que no salía campeón. Tener esa posibilidad en el fútbol argentino es muy gratificante para mí. Además, es que el reconocimiento de la gente sobre ese título es eterno y a eso le agrada mucho a uno”

Gerardo Bedoya y Álex Viveros en Racing - Foto: AFP FABIAN GREDILLAS/AFP

¿Sigue a Racing, le gusta que tenga futbolistas colombianos?

“Racing es el equipo que atrapa mi corazón en Argentina. Es un club que me acogió mucho y bueno, siempre lo sigo. Siempre quiero que le vaya bien, que tratemos los colombianos de estar en esos planteles que son campeones, como en un paso que, con la grandeza que ha tenido Gerardo Bedoya dentro del equipo, pero el paso de Giovanni Moreno, uno de los jugadores que pasó en planteles competitivos y ganadores de Racing. Y el misma Roger Martínez, que terminó su proceso de formación en Racing y después Racing se dio beneficiado por la venta que tuvo y ahora volvió”.