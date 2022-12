Almirón: “Tengo contrato por dos años, pero dependerá de lo que quieran los jefes”

El técnico de Nacional se refirió este martes a la eliminación del equipo en los octavos de final de la Copa Libertadores a manos de Atlético Tucumán.

Jorge Almirón, técnico de Atlético Nacional, habló este martes de la eliminación de su equipo en la Copa Libertadores, pese a haber derrotado en casa 1-0 al Atlético Tucumán.

“Estamos dolidos todos, pero estoy agradecido por el esfuerzo que hizo el equipo. Estas cosas son difíciles de explicar, pero hicimos todo como para dar vuelta a la serie y el equipo mereció mucho más”, aseguró Almirón.

Cabe recordar que en el juego de ida, el cuadro verde de Antioquia cayó 2-0 con el conjunto argentino y necesitaba marcar más de tres goles para avanzar a la siguiente fase.

“Tuvimos muchas situaciones de gol, pero no las pudimos concretar. Tuvimos muchas en el partido, tuvimos dominio del juego, llegamos por las bandas, en el área ganamos todas. Es complicado explicar lo inexplicable”, agregó el entrenador.

Por último, sobre su continuidad en el banquillo de Nacional dijo que “a mí me contrataron por dos años, no he hablado con la directiva. Obviamente, es un golpe duro, pero tengo la semana para hablar, dependerá mucho de lo que quieran los jefes”, finalizó.

