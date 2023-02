Álvaro Montero: "Ojalá la fiesta que nosotros vamos a tener en Bogotá sea bonita y clasifiquemos"

Este jueves, Millonarios arrancó un empate sin goles en su visita a Universidad Católica, de Ecuador, y ahora se ilusiona con clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores en su versión 2023. El equipo que dirige Alberto Gamero jugó de forma inteligente, supo aguantar en la zona posterior y mostró velocidad en ataque, con sus jóvenes jugadores.

Al final, uno de los jugadores que dio la cara en el plantel 'embajador' fue el arquero Álvaro Montero, quien se mostró tranquilo y con mucha fe de poder ganar jugando en la cancha de El Campín, además que resaltó el apoyo que tuvieron en territorio ecuatoriano de parte de los aficionados.

El guardameta de Millonarios comenzó indicando en 'Espn' que "trabajamos el juego, no perdimos, sumamos un punto y definimos la serie en casa con nuestra gente y nuestra hinchada".

Publicidad

Y agregó con respecto a la hinchada 'embajadora', "nuestra hinchada nos acompaña a todas partes, no más mira cómo está el estadio. Felicitar a nuestra hinchada porque de verdad es muy bonito jugar así. Ojalá la fiesta que nosotros vamos a tener en Bogotá, sea bonita y alegre, para todos y clasifiquemos".

Por último, comentó lo sucedido en el compromiso, "hicimos lo que estaba planificado. Venir a jugar un partido que sabíamos iba a ser físico y competitivo. Tenemos que mejorar en hacer los goles, quedamos 0-0. Estamos haciendo muchas cosas bien, nuestros delanteros y la parte defensiva está trabajando bien. Hay que hacer las cosas de la mejor manera para sacar un resultado en Bogotá".

Otro que habló fue Daniel Cataño:

Publicidad

*Sobre el partido frente a Universidad Católica

"Un partido complejo por el rival. Acá se hizo fuerte, en una cancha bastante complicada, es una chanca amplia. Universidad Católica tiene una idea de juego clara y creo que nos llevamos un partido importante a casa. Tenemos que hacerlo valer en Bogotá y seguir por la misma línea e intentar sacar un resultado importante que nos dé la clasificación de la llave".

*Forma de jugar del conjunto ecuatoriano

"Sabemos que son fuertes cuando salen al ataque, suman muchos hombres en la parte ofensiva y por ahí debemos aprovechar cuando recuperamos los balones que quedan un poco mal parados. Tratar de hacerles daño, hoy no se pudo hacer por diferentes circunstancias, pero esperamos que en Bogotá sea un partido totalmente diferente".

*La responsabilidad de cerrar como local

"La presión está para los dos, nosotros sabemos lo que nos estamos jugando y lo que significa esta institución. En casa tenemos que salir a darla toda y buscar un resultado que nos clasifique, que es lo único que nos sirve en este momento".

*Partido frente a Once Caldas

"Un partido bastante complejo por el rival que no viene bien en la tabla deposiciones. Van a tratar de sumar y nosotros de seguir en esta línea, aunque tengamos muchos partidos aplazados y no hemos podido tener mucha continuidad en el juego. Esperamos sacar un resultado importante y creo que hay un grupo amplio para hacerlo".