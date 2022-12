Amaranto Perea: “Mientras haya opciones de clasificar ¿por qué no podemos pensarlo?”

Junior y River Plate empataron 1-1 en el estadio Romelio Martínez, escenario que a sus afueras tuvo enfrentamientos entre manifestantes y la Policía; hubo gases lacrimógenos en el terreno de juego.

Al final del compromiso, Luis Amaranto Perea se presentó en rueda de prensa y entregó su balance de lo que fue el partido disputado en la capital atlanticense.

Publicidad

Marcelo Gallardo: “Se jugó con gases lacrimógenos y escuchando detonaciones afuera, no fue normal”

Reconoció que por momentos su equipo estuvo contra las cuerdas: "no es no administrar, es que los rivales te someten. Hacen cambios con jugadores que nos costaron, defendimos como pudimos. No nos generaron muchas acciones de riesgo, no nos metimos atrás, nos obligaron".

Pese a tener tres puntos al paso de cuatro partidos, en Copa Libertadores , el antioqueño manifestó: "aún pienso que podemos clasificar, mientras haya opciones, ¿por qué no podemos pensarlo?".

Junior y River Plate se fueron en tablas: 1-1, en juego marcado por desórdenes afuera del estadio

Publicidad

El tanto de la visita fue de cabeza, sobre ello, Perea dijo, "nos ganaron arriba, lo vemos todos. Jugamos ante un equipo que ha sido de los mejores, fuimos mejores en el primer tiempo, generamos opciones y nosotros tenemos bajas. No tengo reproches, hemos competido dignamente".

"Debimos capitalizar marcando goles, no hay otra. Me quedo con lo bueno que hicimos, cuando estábamos los hombres adecuados. Después en el banco tenemos lo que tenemos, que son buenos, pero no tenemos el que nos dé profundidad", sentenció el timonel.