Junior de Barranquilla quedó eliminado de la Copa Libertadores 2021 , luego de empatar 0-0 frente a Santa Fe en la ciudad de Ambato, en Ecuador. Los 'tiburones' no pudieron romper el cero en el pórtico de los bogotanos y condenaron su participación en 'La Gloria Eterna'. Amaranto Perea , técnico de los 'rojiblancos' habló en conferencia de prensa e hizo un balance sobre el juego.

¡Van llegando! Luis Fernando Muriel y Gustavo Cuéllar ya se pusieron en modo Selección Colombia

Publicidad

"Hemos hecho todo, estuvimos muy cerca, lanzamos dos al palo, nos sacaron un par de la línea. El equipo hizo un esfuerzo extraordinario, pero no se pudo. Nada que reprochar, lo buscamos, lo merecimos, pero no pudo ser", afirmó de arranque el timonel de los barranquilleros.

Igualmente, Perea hizo un recuento de lo que fue la temporada para el conjunto 'tiburón': "nosotros hemos competido bien, de tú a tú. Hoy se nos escapa la posibilidad, estaba todo hecho para poder pasar ganando, cortando una racha negativa. Pero al final el fútbol no te da lo que te mereces y hoy lo merecíamos. Hay muchas cosas buenas".

Hernán 'Bolillo' Gómez pierde un 'guerrero': James Sánchez rescindió su contrato con el Medellín

En el desarrollo del juego, Junior tuvo las oportunidades más importantes, pero no consiguió alcanzar el 'grito sagrado'. Sin embargo, en el segundo tiempo, el conjunto costero disminuyó su nivel ofensivo y no hubo reacción temprana desde el banco.

Publicidad

"Son decisiones que se toman, un entrenador de pronto ve cosas que otros no. La clasificación no depende de un cambio. No tiene nada que ver la planificación con la eliminación", aseguró el técnico del 'rojiblanco', al respecto.

En Argentina ya no apoyan a Jorge Carrascal y lo critican fuertemente en redes sociales

Publicidad