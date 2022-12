Este miércoles, Junior de Barranquilla enfrentará su cuarto duelo de la fase de la Copa Libertadores , frente a River Plate , uno de los lideres del Grupo D. Previo al importante duelo, en busca de su primera victoria, Luis Amaranto Perea brindó algunas declaraciones a la prensa.

En charla con 'Habla Deportes Radio Colombia', el entrenador del conjunto 'tiburón' destacó la importancia de su rival, más allá de las rotaciones que tenga. "Hablar de River es hablar de un equipo que es el más regular en la última década en América. Y cualquiera sea el equipo con el que venga, será muy complicado", dijo el DT.

Asimismo tocó el tema de las lesiones de Teófilo Gutiérrez , Germán Mera y Fabián Sambueza , "Ninguno va a estar... No es que no queramos sumarlos, sino que está comprometida su integridad. Y para mí es muy importante perder a un jugador por un partido y no por todo un semestre...", agregó el entrenador colombiano.

Por último dejó un mensaje de aliento para los hinchas de cuadro barranquillero. Así comentó que "el equipo está preparado para afrontar este partido y esperamos que esas buenas sensaciones se reflejen ganando".

El encuentro entre Junior y River Plate se disputará este miércoles a las 7:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio Romelio Martínez, de la ciudad de Barranquilla.

