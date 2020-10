Amaranto Perea: “No es un tema solo de Junior, nuestra liga no es tan fuerte y nos cuesta competir”

Amaranto Perea se sinceró y habló tras la derrota 3-1 del Junior con el Flamengo , en la Libertadores y lo que fue otra eliminación en fase de grupos.

Junior le dijo adiós a la Copa Libertadores: derrota 3-1 con Flamengo, en el Maracaná

“No es un tema no solo de Junior, nos cuestan estas intensidades, cuando salimos a competir nos cuesta, nuestra liga no es tan fuerte como para pensar que salimos internacionalmente y con el ritmo nos va a alcanzar. Tenemos buenos jugadores pero si competimos con estos equipos como Flamengo, ellos son superiores”, afirmó de entrada.

Además, sobre el encuentro de este miércoles en el estadio Maracaná, analizó lo que le costó en el duelo contra el poderoso elenco brasileño.

“Hemos jugado contra un equipo superior, regalamos espacios, nos pusimos nerviosos y los errores te cobran caro, pero me quedo con el segundo tiempo”, agregó.

Vea el gol de Teófilo Gutiérrez hoy, Flamengo vs Junior, en Copa Libertadores

Publicidad

Por último, Amaranto Perea señaló que la mira ahora está puesta en la Liga colombiana y en la Copa Sudamericana.

“Nosotros tenemos que ir encarando todas las competencias como venimos, hemos tenido la mala suerte de las lesiones y no hemos podido refrescar el equipo, no podemos dar el lujo de escoger una. Ya toca disfrutar de alguna manera de estar en Sudamericana, y cuando se reinició esto no teníamos posibilidad y hoy seguimos en un torneo internacional que para el club es importante”, finalizó.