Amaranto Perea: “No hemos conseguido nada, pero este escenario motiva para lo que falta”

Junior logró un resultado histórico en Río de Janeiro, venció 1-2 a Fluminense en el legendario escenario brasileño y llegó a seis puntos, igualando la línea de River Plate, en el grupo D de la Copa Libertadores de América.

En rueda de prensa luego del partido, el director técnico de los barranquilleros se mostró optimista de cara a lo que viene: "mientras tengamos posibilidades este equipo peleará, volvemos a estar ahí. Dependemos de volver a ganarle a Santa Fe, el equipo ha dado una muestra de carácter. Esto nos tiene que dar muchísima fuera para seguir creciendo".

Hubo jugadores que no estuvieron presentes y de ellos manifestó, "siempre lo dije, el mensaje a los futbolistas ha sido entrenarse bien porque mañana me puede tocar. El fútbol tiene esto, hay habituales que faltan y se abren oportunidades a personas que pensaban que no estaban. Los que reemplazaron lo hicieron bien". En Brasil, Junior no contó con Fredy Hinestroza, ni con Miguel Borja.

"Creo que en el partido que pasamos hace unos días contra Fluminense merecíamos un poco más, contra River se nos escapa en los últimos minutos y hemos mejorado en las sensaciones del equipo que era el juego, hacía falta un resultado como este", indicó el DT antioqueño.

Lo que se viene es ‘candela’ para el Junior, pero ven de la mejor manera los compromisos venideros. "No hemos conseguido nada, pero por el escenario y rival, esto puede ser motivante para lo que falta", agregó Luis Amaranto Perea.