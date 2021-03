Amaranto Perea: “Que los jugadores se molesten cuando salen ya no me empieza a gustar”

Amaranto Perea se fue feliz por la victoria 3-1 de su Junior sobre Caracas, por Copa Libertadores, pero también expresó su malestar por la forma en la que Gabriel Fuentes salió molesto de la cancha.

“Fabian Viáfara tenía un golpe en la cadera y hemos decidido que no siguiera, el tema de Fuentes también tenía una molestia y lo he visto corriendo cojo, estaba con gente rápida y al final no podemos tomar riesgos. Ya hablaremos, a veces no podemos estar permitiendo que el jugador se moleste, esto cansa, y van 3 o 4 situaciones y ese tipo de gestos no me empiezan a gustar”, afirmó de entrada.

Ya sobre el trámite del partido, Amaranto Perea analizó lo que fue el duelo con el rival venezolano y la clasificación a la siguiente ronda del certamen internacional.

“Quedo satisfecho en muchos aspectos, por momentos estábamos confundiendo la intensidad con ir demasiado rápido, y producto de eso estábamos recibiendo contraataques que no teníamos necesidad de sufrirlos, pero en términos generales me gustó el equipo, necesitábamos una victoria así, tranquila”, agregó.