América de Cali, a 'matar o morir': visitará a La Guaira con la urgencia de ganar, en Libertadores

El Deportivo La Guaira enfrentará este jueves al América de Cali , un rival en crisis que visita Venezuela con Jersson González como entrenador interino, con la posibilidad de ubicarse como escolta del líder Atlético Mineiro en el Grupo H de la Copa Libertadores -2021.

La Guaira, campeón de Venezuela, necesita para ello ganar el partido en el Estadio Olímpico de la UCV, en Caracas.

El Atlético Mineiro, que el martes aplastó 4-0 en casa al Cerro Porteño , domina esta llave con siete puntos en tres presentaciones, seguido por su último adversario, con cuatro.

La Guaira tiene dos unidades después de empates con los brasileños como local (1-1) y los paraguayos como visitante (0-0), mientras que América de Cali aún no ha podido sumar. "Hemos podido darle combate a dos grandes rivales", subrayó en rueda de prensa su técnico, Daniel Farías, hermano del entrenador de la selección de Bolivia, César Farías.

"Pareciera que nuestro techo no lo hemos tocado", agregó con ambición.

'Días de convulsión'

No son tiempos fáciles para el América.

Jersson González, exfutbolista del club que dirige en las categorías inferiores, debió asumir el mando provisionalmente en lugar del argentino Juan Cruz Real.

Comenzó en el banquillo con un empate 0-0 con Millonarios en la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura del fútbol colombiano, pero los suyos quedaron eliminados debido a la derrota 2-1 encajada en la ida. Iba en principio a comandar ese único encuentro mientras sonaba en la prensa Juan Carlos Osorio, pero la llegada del exseleccionador de México y Paraguay no se ha concretado.

"A mí me da mucha tranquilidad saber que el club me respeta y los jugadores me respetan", dijo González a periodistas. "Acá estamos poniéndole el pecho a la brisa en un momento bastante difícil".

Y a ello se suma la complicada actualidad de Colombia, con protestas que dejan una veintena de muertos y centenares de heridos según cifras oficiales.

"¡No dejemos que se manchen las calles de sangre! #SOSColombia", publicó el club en redes sociales antes del viaje a Caracas.

'Un muro'

La Guaira viene de batir 2-0 a Yaracuyanos en el campeonato de Venezuela con goles de Aquiles Ocanto, uno de sus principales referentes ofensivos, y Ronaldo Lucena.

Ocanto y compañía tendrán en frente a un venezolano, Joel Graterol, dueño del arco de los Diablos Rojos.

Con gran actualidad en lo individual, Graterol compite con Wilker Faríñez, jugador del Lens francés, por la titularidad en la arquería de Venezuela cuando se reanuden las clasificatorias sudamericanas del Mundial Catar-2022.

El choque se disputará a las 9:00 p.m. hora colombiana, con arbitraje del argentino Andrés Merlos.

- Alineaciones probables

Deportivo La Guaira: Carlos Olses - Jon Aramburu, Adrián Martínez, Francisco La Mantía, Henri Pernia, Yohan Cumana - Francisco Pol, Arlés Flores, Carlos Cermeño - Aquiles Ocanto, Darwin González. DT: Daniel Farías.

América de Cali: Joel Graterol - Cristian Arrieta, Kevin Andrade, Pablo Ortiz, Héctor Quiñones - Guillermo Murillo, Luis Paz, Yesus Cabrera, Rafael Carrascal, Duván Vergara - Marco Rodríguez. DT: Jersson González.