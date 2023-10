América de Cali y un debut de 'peso' en la Copa Libertadores femenina: Boca Juniors, el primer rival

Continúa la acción en la Copa Libertadores femenina. El telón de esta edición, que se lleva a cabo en nuestro país, se abrió este jueves 5 de octubre con cuatro compromisos y sigue este viernes con otra tanda de cuatro. A primera hora (3:00 p.m.) será el turno de Nacional vs. Internacional y Always Ready vs. Sportivo Limpeño, y después vendrán los platos fuertes.

A las 5:30 de la tarde, Corinthians chocará con Colo Colo, pero las miradas, en su mayoría, se centrarán en América de Cali frente a Boca Juniors. Será el momento de nuesto tercer y último representante en este certamen. Recordemos que tanto Independiente Santa Fe como Atlético Nacional ya jugaron, dejando un balance de contrastes: una derrota y un triunfo.

Por el lado de las 'leonas', cayeron 1-2 contra Olimpia, en el estadio Metropolitano de Techo, mientras que las 'verdolagas' golearon 3-0 a Caracas, en el Pascual Guerrero. Justamente allí, en Cali, será donde las 'escarlatas' recibirán al 'Xeneize', en un compromiso muy atractivo. Hacer respetar la casa es fundamental y así lo entienden en las toldas americanas.

Catalina Usme, capitana y máxima referente de este club, fue clara en la previa, al afirmar que "ganar la Copa Libertadores femenina es su obsesión y no descansará hasta conseguirlo". Sin duda, ella será pieza clave para empezar con pie derecho y sumar los tres puntos. Y es que no están en una zona nada fácil y, por el contrario, es visto como el 'grupo de la muerte'.

Al frente tendrán un rival de 'quilates'. Boca Juniors, en el rentado local, venían con puntaje perfecto. Tras cinco jornadas, acumulaban 15 puntos, producto de cinco victorias, 13 goles a favor y tan solo dos en contra. Asimismo, en la parte inicial del año, se coronaron campeonas de la Liga local, con 48 unidades y una diferencia de gol de +36. Pero eso no es todo.

América de Cali es otro de los equipos colombianos participantes en la Copa Libertadores femenina. Archivo Colprensa

A nivel internacional, el cuadro argentino también ha demostrado que tiene con qué. Basta con recordar lo sucedido en la pasada edición de la Copa Libertadores femenina, en la que llegaron hasta la final. En fase de grupos, derrotaron a Ñañas, Defensor Sporting y Ferroviaria. Ya en cuartos de final, eliminaron a Corinthians y, en semifinales, a Deportivo Cali.

Finalmente, cayeron en el partido por el título frente a Palmeiras, con un contundente 1-4. Sin embargo, de la mano de la experiencia adquirida y los diferentes aprendizajes, esperan corregir y mejorar. Por eso, América de Cali deberá tomar las medidas necesarias para evitar problemas, encontrar las falencias en el rival y darle una alegría a su gente y al país.

Datos de América de Cali vs. Boca Juniors, en la Copa Libertadores femenina 2023

Día: viernes 6 de octubre.

Hora: 5:30 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Grupo D de la Copa Libertadores femenina 2023

1. América de Cali (Colombia).

2. Boca Juniors (Argentina).

3. Internacional (Brasil).

4. Nacional (Uruguay).