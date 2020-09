Andrés Cadavid: “El que no ha jugado o no marcó gol en final no entiende del fútbol, solo opina”

Andrés Cadavid atendió a la prensa, este miércoles, previo al encuentro que tendrá el Medellín contra Boca Juniors, este jueves, por la Copa Libertadores.

“Veo un partido contra Boca Juniors donde debemos manejarlo, estamos en nuestra casa, todos deben salir a entender lo que puede generar a cada uno de ellos, puede existir un antes y un después, esto es un proyecto y estamos mentalizándolos a ellos (a los jóvenes del equipo) que acá hay que conseguir títulos, esto es Medellín, es un equipo grande”, afirmó de entrada.

Además, el capitán del DIM, fue crítico con la gente que ‘le da palo’ al equipo por los malos resultados que han tenido en el regreso del fútbol tras el parón de la pandemia por coronavirus.

“Estamos en una ciudad donde mucha gente medio entiende del fútbol, el que no ha jugado no entiende del fútbol, no ha metido curva a un balón o no ha metido gol en una final, solo opinan, acá te exigen y hay que tirar a todos los jugadores para arriba”, agregó Andrés Cadavid.

Cabe recordar que el partido entre Medellín y Boca Juniors será este jueves, a las 7:00 p.m., en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 4 de la Copa Libertadores.