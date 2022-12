Este miércoles, desde las 9:00 p.m., en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de Pereira, Atlético Nacional hará las veces de local enfrentando a Nacional de Montevideo , por la cuarta fecha del Grupo F, de la Copa Libertadores .

Ahora mismo, el elenco antioqueño es segundo en su zona, con cuatro puntos y a cinco del líder que es Argentinos Juniors. No conoce la victoria desde su primer encuentro continental, en el que venció 2-0 a Universidad Católica, precisamente en la capital risaraldense.

Ya son cuatro partidos en los que no conoce el triunfo, si incluimos los juegos de Liga colombiana . Los hinchas esperan el resurgir del equipo y que uno de sus delanteros comience a marcar goles.

GolCaracol.com contactó a Gabriel Jaime ‘Barrabás’ Gómez, exjugador y técnico del club, quien habló así del cuadro ‘verde la montaña.

Desde su derrota por Liga, contra Equidad en Bogotá, los resultados no han sido los mejores...

“Sí. No está mostrando la regularidad que mostró a lo largo de torneo local y Equidad le hizo un buen partido. Uno en finales no se puede poner a hacer relevos de jugadores importantes, dar descansos, ahí Nacional tuvo que pensar de otra manera, pero los técnicos son los que deciden y los que conocen al grupo, al fin y al cabo, hay una persona al frente del equipo que sabe lo que pasa al interior del grupo”.

¿Cuáles son los “jugadores importantes” que se movieron y que hicieron falta?

“En el mediocampo, ahí trascurre todo el juego de Nacional y hubo movimientos que descuadraron al equipo. Ellos le dan un estilo al club. Nacional se da el gusto de tener de a dos jugadores por posición, pero había que darle un balance a varios de ellos para no descompensar el equipo, como pasó”.

¿Nacional de Montevideo visita a Colombia con sangre en el ojo por el 4-4 de local?

“Como siempre en Libertadores va a ser un partido difícil, son los mejores equipos de cada país. Seguramente, acá en el país ellos van a meterse atrás, tienen jugadores rápidos y efectivos para contragolpear, y en el área ni se diga. Atlético Nacional tiene que imponer condiciones jugando bien al fútbol, como siempre ha caracterizado al equipo siempre, siendo muy ofensivo, pero con precauciones atrás”.

¿En qué radica un mejor futuro para Nacional?

“Nacional tiene muy buenos jugadores, de experiencia. Son los llamados a volver a tomar ese camino de los triunfos, porque con esos hombres que tienen bagaje, le pueden demostrar a los demás compañeros la institución en la que se encuentran. Otro tema complicado es el no jugar en Medellín, eso desgasta mucho y afecta la forma del equipo”.

Tema discutido entre la hinchada: Jonatan Álvez, ¿cuál es su opinión del jugador?

“Juega bien, pero no es goleador. Yo creo que si Duque hubiera jugado el primer partido contra Equidad, no hubiera perdido, porque él es un jugador más de área, más potente. Álvez es un jugador más colectivo, pero desafortunadamente uno siempre necesita un ‘9’ goleador, y también él ha tenido mala suerte, él no ha estado en racha; uno trajo a un nueve para hacer goles, pero digo que no es un jugador para Nacional porque no es goleador”.