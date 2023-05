Arley Rodríguez, tras su gol a Boca Juniors: "Era el partido de nuestros sueños, estamos contentos"

Pereira venció 1-0 a Boca Juniors e hizo historia en la Copa Libertadores. El autor del gol de los tres puntos este miércoles, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, fue Arley Rodríguez.

Tras el compromiso, el delantero habló con 'ESPN' y se mostró feliz por lo conseguido por él y sus compañeros en el certamen internacional.

"Muy contento, gloria a Dios que siempre me brinda esa oportunidad de seguir trabajando y no desesperarme que estos momentos lindos tiene el fútbol. Orgulloso de mi grupo, de mi banda y de esta gente que siempre acompaña. Esto aún no termina y nos toca otra final en Venezuela", dijo de entrada el atacante del Pereira.

Arley Rodríguez sabe que no pueden dejarse llevar por la euforia del triunfo histórico sobre Boca Juniors, por lo que tendrán que conseguir buenos resultados en las últimas dos fechas para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2023.

"Es nuestro sueño, era el partido de nuestras vidas, contra un Boca interesante porque sabemos la historia, pero somos unos guerreros, que nos acompaña la afición. Disfrutar y luego pensar contra Monagas. Era once contra once, la gente nos acompañó y nosotros sabíamos lo importante por la gloria y quedamos en la historia del Pereira", finalizó.

Pereira celebra contra Boca Juniors - Foto: AFP

Por otra parte, el técnico del cuadro 'matecaña', Alejandro Restrepo también se refirió a esta victoria en Copa Libertadores frente a los 'xeneizes'.

"Sabíamos que nos iba a tocar equipos encopetados, importantes, como Boca Juniors y Colo Colo, ir a jugar a la Bombonera y con el carácter que lo hicimos, las expectativas son altas. Hay que pensar en clasificarnos, entregar todo de nosotros, seguir esforzándonos el día a día. Hoy (miércoles) se vio un equipo, como se ha visto, que nos ha servido para llegar bien a este momento", mencionó.

Para terminar, Alejandro Restrepo adelantó lo que serán los trabajos de los próximos días pensando en clasificar a octavos, ya que en el fútbol colombiano ya quedaron eliminados.

"Estos días que vamos a tener, el tiempo es para recuperar a los golpeados, dar un par de días de descanso para que estén con sus familias, ponernos bien de la cabeza y luego del cuerpo. Después iremos a enfrentar un rival difícil, y luego se nos viene otro partido complejo en Santiago", cerró el técnico del Pereira.

Con la victoria contra Boca Juniors, los 'matecañas' quedaron con siete puntos, al igual que los argentinos, por lo que depende de sí mismos en las últimas dos fechas para conseguir el paso a octavos de final de Copa Libertadores, en su debut en este certamen internacional.