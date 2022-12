¡Arranca la Copa Libertadores 2018! Repase la programación para esta semana

Para esta edición del torneo continental realizado por la Conmebol, Colombia contará con la participación de Nacional, Millonarios, Junior y Santa Fe.

Cabe resaltar que ‘verdolagas’ y ‘embajadores’ tendrán acción entre los últimos días de febrero y primeros de marzo, ya que están instalados en la fase de grupos por ser campeones de la Liga Águila.

De otro lado, para Junior y Santa Fe la Libertadores comienza el primero de febrero, en la segunda fase. Todavía no conocen sus rivales.

El ganador de la llave Montevideo Wanderers (URU) vs. Olimpia (PAR) se medirá a los ‘tiburones’, mientras que el vencedor del duelo Deportivo Macará (ECU) - Deportivo Táchira (VEN) deberá enfrentar a los ‘cardenales’.

Este viernes 26 de enero ya se sabrán los equipos a encarar.

Programación ida y vuelta de la primera fase:

Montevideo Wanderers (URU) vs. Olimpia (PAR), lunes 22 - 5:15 p.m.

Deportivo Macará (ECU) vs. Deportivo Táchira (VEN), lunes 22 - 6:00 p.m.

Oriente Petrolero (BOL) vs. Universitario (PER), lunes 22 - 8:15 p.m.

Olimpia (PAR) vs. Montevideo Wanderers (URU), viernes 26 - 6:15 p.m.

Deportivo Táchira (VEN) vs. Deportivo Macará (ECU), viernes 26 - 7:15 p.m.

Universitario (PER) vs. Oriente Petrolero (BOL), viernes 26 - 8:45 p.m.