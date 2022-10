No, gracias.

Arturo Vidal y un coro particular en Ecuador: “¡No vas al Mundial, no vas al Mundial!” Al volante chileno Arturo Vidal, que milita en las filas del Flamengo, los hinchas ecuatorianos le recordaron este sábado en la final de la Libertadores 2022 que no irá a la Copa del Mundo de Qatar 2022.